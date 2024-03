Gledatelji otkazuju pretplate na Netflix zbog nove serije

Podijeli :

Pixabay/Ilustracija

Bijesni gledatelji Netflixa zaprijetili su da će otkazati svoje pretplate zbog nove serije. Naime, serija Supersex govori o životu Rocca Tana, jednostavnog tipa iz Ortone u Italiji koji je postao Rocco Siffredi, najpoznatija pornozvijezda na svijetu. Utjelovio ga je Alessandro Borghi.

Netflix je seriju označio kao 18+ sadržaj, no ljudi se ipak zgražaju nad “neprikladnim” sadržajem, a posebno im je zasmetala jedna scena koja je bila podijeljena na Instagramu pa je misteriozno izbrisana nakon nekoliko sati, vjerojatno zbog brojnih pritužbi gledatelja, piše Index.

U kratkom videu prikazana je zvijezda serije, talijanski glumac Alessandro Borghi, kako se ljubi i seksa s nekoliko oskudno odjevenih žena. Mnogi su zaprijetili potpunim otkazivanjem pretplate na Netflixu “kako bi zaštitili svoju djecu”, piše Daily Mail.

“Sada i na Netflixu imamo porniće? Otkazujem pretplatu, moja djeca neće ovo gledati”, “Zar nije ovo neprikladno za platformu na kojoj su i djeca?”, “Pornografija izgleda postaje mainstream. Bolesno”, “Stvarno je tužno da je ovo prihvatljivo”, samo su neki od komentara.

Netflixova najeksplicitnija serija ikad

“Rocco Siffredi je amblem, on je ikona, on je kurac zapadne kulture”, izjavila je za The Independent Francesca Manieri, redateljica Netflixove drame Supersex o jednoj od najpoznatijih pornozvijezda u povijesti i dodaje:

“Moj cilj je bio staviti muškarce ispred njih samih. To je ono što nazivamo falocentričnim sustavom, u kojem je kurac središte misli prije svega. Dakle, što možete učiniti danas da biste razumjeli odnos između muškaraca i žena? I kako se muškarci mogu staviti pred sliku svog simboličnog kurca i pokušati sve to dekonstruirati?”

Ovo su uzvišeni ciljevi Supersexa. Kao zvijezda više od 1300 filmova za odrasle, Siffredi se povukao iz seksa pred kamerama 2004. godine. Zatim se vratio akciji pet godina kasnije, a nakon toga je tvrdio da se ponovno umirovio 2022.

Supersex je projekt žene – Manieri se identificira kao feministica, a prethodno je s Lucom Guadagninom kreirala proslavljenu mini seriju o odrastanju We Are Who We Are. Tvrdi da je njezin plan bio “zaista duboko zaroniti u srž muškosti” dok su otkrivali život legende pornografskih filmova piše Index.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.