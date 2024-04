Gorka istina: Ovo je glavni razlog zašto se ljudi razvode

Podijeli :

Pexels

Ako ste pratili bilo koji razvod celebrityja u posljednjih 30 godina, vjerojatno ste naišli na ime Laure Wasser. Ona je odvjetnica specijalizirana za razvode u odvjetničkoj tvrtki Wasser, Cooperman & Mandles, a zastupala je Kim Kardashian, Britney Spears i Arianu Grande. Iz iskustva tvrdi da se razvodi celebrityja ne razlikuju puno od onih kod običnih ljudi.

“Ja uvijek kažem da je razvod veliki izjednačivač. Ljudi osjećaju isti strah i istu bol neovisno o tome jesu li slavni ili ne”, kaže Wasser dodajući da je i razlog zbog kojeg se ljudi odlučuju na razvrgavanje braka također jednak kod slavnih ljudi i onih koji to nisu.

Broj jedan

“Glavni razlog zbog kojeg se ljudi razvode je to što ne komuniciraju. Taj se problem može manifestirati bilo kao izvanbračna afera ili kao nezdrave navike opijanja, no u korijenu problema obično je nesposobnost komunikacije”, tvrdi te poručuje svima da prije nego što stupe u brak obave razgovor koji nije nimalo seksi ni romantičan, ali je koristan.

Mnoge osobe koje se odluče stupiti u brak prije toga nikada nisu iskusili neki duži period nelagode.

Ova vrsta stresa najštetnija je po zdravlje, nadilazi razvod, bolest…

“Zbog toga što ne razvijate alate za komunikaciju onda kad stvari idu dobro, onda kad krene po zlu nemate sposobnosti ili potrebne alate da o tome razgovarate. Ima mnogo razgovora koji nisu nimalo seksi, a koje bi parovi trebali odraditi prije stupanja u brak, poput toga kako odgajati djecu, slažu li se partneri da nečiji roditelji žive s njima u poznoj dobi i slično. Ti razgovori nisu zabavni, no mogu vam uštedjeti novac i mnogo boli dugoročno ukoliko se ne slažete po tim pitanjima”, kaže Wasser.

Dodaje i da se potrebe svake osobe mogu mijenjati i tijekom samog braka, no i u tom slučaju je kvalitetna komunikacija ključna, prenosi Živim.

“Teško je reći „Hej, starim i ne osjećam se više tako privlačno”, no ako vaš partner ne zna kako se osjećate, neizbježno je da neće odgovoriti na vaše potrebe i da ćete biti nesretni i nezadovoljni. Na taj se način nakupljaju gorčina i zamjeranje i na to trošite svu energiju. No, budete li teške razgovore odradili prije ili u ranoj fazi braka, možete razviti zdrave komunikacijske vještine i navike koje će služiti vama i vašem partneru u izgradnji kvalitetnijeg odnosa”, zaključuje Wasser.

