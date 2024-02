Ispijanje kave može vam pomoći da smršavite. Pitanje je samo koliko šalica dnevno

Podijeli :

Pexels

Dijeta i tjelovježba su srž svake uspješne strategije mršavljenja, ali prema stručnjacima, postoji i jedan tajanstveni sastojak za borbu s kojim svi volimo započeti dan.

Poznato je da kofein može biti savršen suputnik na vašem putu prema dobroj liniji, no koliko kave dnevno vam je zaista potrebno da biste skinuli kilograme?

Nije ni kava ni čaj! Stomatolog upozorio koje popularno piće može oštetiti zube

Stručnjaci savjetuju 200 do 400 mg, što bi značilo između dvije do pet šalica dnevno, prenosi New York Post. Ipak, o količini biste se trebali savjetovati s liječnikom, ovisno o tome bolujete li od visokog tlaka, primjerice.

“Kofein ima termogene učinke i može ubrzati metabolizam, pomažući vam da sagorite više kalorija”, kažu stručnjaci.



Kava također može obuzdati apetit i smanjiti osjećaj gladi.

Istraživanja pokazuju da ispijanje kave prije obroka može smanjiti kalorije koje pojedete u sljedećem obroku, čak i ako kavu pijete do četiri sata prije obroka. Ona također sadrži klorogensku kiselinu za koju se pokazalo da povećava sagorijevanje masti i može pomoći u usporavanju apsorpcije ugljikohidrata.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.