Zašto se ne biste trebali svaki dan tuširati vrućom vodom?

Shutterstock

Iako je tuširanje vrućom vodom jako ugodan osjećaj, novo izvješće koje je objavio The New York Times sugerira da bi to moglo izazvati probleme s kožom i kosom.

Dermatolog Trinidad Montero-Vílcheza kaže da vruća voda ugrožava kožnu barijeru, čineći je osjetljivijom na suhoću i iritaciju.

“Vruća voda uzrokuje da lipidi naše kože gube svoju organiziranu strukturu”, dodao je dermatolog.

Tuširanje vam može štetiti: Moguće je da pretjerujete i oštećujete kožu

Kada ova barijera oslabi, naša je koža osjetljivija na alergene i iritanse, a zatim ne može zadržati vodu ili vlagu. To su bili rezultati studije koja je provedena 2022. godine, piše BestLife.

U studiji, koja je objavljena u Journal of Clinical Medicine, Montero-Vílchez i njezini koautori otkrili su da je topla voda mnogo oštrija za kožu od hladne vode. Oni koji su se prali vrućom vodom osjetili su oslabljenu kožnu barijeru, višu razinu pH-a i crvenilo. Njihova se koža također znatno isušila zbog nedostatka vlage i zadržavanja vode.

I za kosu i kožu, mlaki tuševi najbolji su izbor za svaki dan.

