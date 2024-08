Jednostavan trik kako učinkovito oprati tenisice u perilici rublja.

Podijeli :

Pixabay/ilustracija

Iako je ljeto, tenisice su nezaobilazni element svakodnevne garderobe, a ako volite lijepe i bijele, ponekad ih je potrebno i oprati. Veš mašina je dobro mjesto za to, no treba pripaziti na neke stvari

Prvo treba prilagoditi temperaturu mašine, a onda i ubaciti jedan element osim samih tenisica – on će ih zapravo zaštititi.

Naime, uz tenisice dobro je u perilicu ubaciti i plastičnu vrećicu. Razlog tome je zapravo vrlo jednostavan – trenje vrećicom tijekom centrifugiranja i vrtnje pomoći će procesu da skine svu prljavštinu sa same tenicice. To je kao da ih trljamo dok se peru, piše 24sata.

A tu je i bonus – očistit će ih, a neće ostaviti nikakve ogrebotine. Prije samog pranja skinite blato i sve nagomilane prljavštine te ubacite tenisice s mrljama, no bez zemlje i slično. To je radi same perilice, da se ne bi zaštopala.

Možete ih prije toga namazati pastom za pranje ili nekim drugim sredstvom, kako bi ispale čisto bijele.

