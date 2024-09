Jesenske biljke za balkon: Ovih 5 odlično podnose hladnoću, maglu pa čak i mraz

Podijeli :

Pexels/Ilustracija

Jesenske biljke koje se sade na balkon trebaju dobro podnositi niže temperature, maglu i druge slične uvjete. Također, s obzirom na to da je jesen tmurna i siva, u našu okolinu trebaju unijeti i malo vedrih boja.

Ljeto se polako približava svom kraju što znači da pripreme za jesen već itekako počinju.

Zeleni ljiljan: Biljka koja odlično čisti zrak u domu, evo kako je njegovati

Jesenska atmosfera vrlo će brzo zavladati u našim okućnicama i balkonima na kojima će se naći prikladne jesenske biljke koje se mogu uzgajati u teglama te odlično podnose nešto niže temperature, malo sunca, maglu i druge uvjete karakteristične za ovo godišnje doba.

Takvih biljaka ima mnoštvo, a mi smo izdvojili njih pet koje će, svojom veličinom i izgledom, pristajati svakom balkonu.

Najbolje jesenske biljke za balkon

Krenimo redom.

1. Verbena

Verbena je jedna od onih biljaka koje obilno cvjetaju, a njene sorte koje se uzgajaju u teglama su nešto nižeg rasta i obično se sade kao jednogodišnje biljke.

Verbena je idealan jesenski cvijet jer ima dugo razdoblje cvjetanja, a odlično podnosi i niske temperature, i do -9 stupnjeva, pa često nastavlja cvjetati i nakon prvog mraza.

Verbena odlično izgleda i kao samostalna biljka u tegli, ali i kao dopuna između drugog cvijeća. Također, dolazi u raznim bojama poput bijele, crvene, plave, ljubičaste i slično.

2. Cinije

S obzirom na to da je jesen poznata po tmurnim i kišnim danima, cinije su savršeno rješenje za unošenje jarkih boja na svoj balkon.

Biljke protiv komaraca: Otjerajte leteće napasti u trenu, jednostavno ih ne podnose

Naime, cinije mogu biti žute, ružičaste, narančaste i slično, rastu vrlo brzo, a njihovi će cvjetovi trajati sve do prvog mraza. Ako cinije želite imati na balkonu, odnosno u tegli, birajte niže vrste kako im stapke ne bi pucale.

Također, cinije vole puno svjetla pa bi bilo idealno kada bi se nalazile na balkonu koji je okrenut ka južnoj strani.

3. Ukrasni kupus

Iako ukrasni kupus nalikuje na hibrid kupusa i kelja iznimno je gorak pa nije prikladan za jelo, ali je zato vrlo dekorativan.

Iako nema nikakav cvijet, ukrasni je kupus jako raskošan i to zahvaljujući svojim velikim listovima i tamno zelenoj boji s primjesom ljubičaste, a ponekad čak i bijele.

Ukrasni kupus odlično podnosi mraz i niske temperature, ali voli obilje sunca te redovno zalijevanje, odnosno veliku količinu vode.

4. Krizantema

Krizantema je još jedna biljka koja će, na svaki balkon, donijeti obilje boja u raznim tonovima i to na prilično dugo razdoblje s obzirom na to da njeni cvjetovi mogu trajati i po nekoliko tjedana, odnosno do prvog, jačeg mraza.

Krizanteme, baš kao i ukrasni kupus, najbolje rastu na sunčanom mjestu i potrebno im je dosta vode, ali ipak je važno da im je tlo jako dobro drenirano.

5. Maćuhice

Maćuhice su idealne za sadnju u tegle na balkonu jer su jako niske rastom pa ih se, u jednu teglu, može posaditi i nekoliko i to u raznim bojama.

Sobne biljke koje vole mrak: Ne zahtijevaju puno brige i rastu i u najtamnijim kutovima

Maćuhice dobro podnose hladnoću, ali ne i snažni mraz od čega bi ih bilo dobro zaštititi kako bi nježni cvjetovi bili što dugotrajniji.

Maćuhice vole biti na suncu, no jednako dobro rastu i u polusjeni. Potrebno ih je redovito zalijevati, a u teglu sa zemljom treba staviti sloj kamenčića kako biste osigurali dobro drenirano tlo.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.