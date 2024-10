Dodajte ovaj sastojak u kiseli kupus: Ukus će mu biti bolji i dulje će trajati

Podijeli :

Hrvoje Jelavic/PIXSELL/ilustracija

Kiseli kupus nije samo obična namirnica - on je pravi superheroj među povrćem! Osim što je bogat vitaminima poput C, A1, B kompleksa i K, on je prava riznica minerala kao što su kalcij, fosfor, kalij, magnezij i željezo.

Ali to nije sve – postoji tajna njegovog savršenog ukusa i dugotrajnosti. Hren ne samo da ubrzava proces kiseljenja, već sprječava i kvarenje, pružajući kiselom kupusu savršen sklad ukusa.

Ako želite dodati malo boje i zlatnožutu notu, samo ubacite i šaku kukuruza. Za one hrabre koji vole pikantno, tu je i ljuta paprika za dodatnu začinjenost. A lovorovi listovi dodaju dodatnu aromu i karakter ovom divnom jelu, piše krstarica.

U bure možete dodati vrećice u kojima je narezan i posoljen kupus. Vrećice trebaju biti probušene, kako bi cirkulirala slana voda. Njih je potrebno ugurati između glavica kupusa i njima popuniti prostor. Na taj način dobit ćete iz istog bureta i kupus ribanac.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Topi masnoće i dok spavate: Popijte na prazan želudac i gledajte kako kilogrami nestaju Najbolji čistač jetre: Jedan mali gutljaj svako jutro natašte i zaboravit ćete na lošu probavu