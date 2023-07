Koja je razlika između crvene, žute i zelene paprike i zašto su jedne skuplje?

Podijeli :

Unsplash / Ilustracija

Paprika je neizostavan dio ljetnih salata, sendviča i priloga. To je onaj tip povrća koji je sam po sebi dovoljno ukusan i sirov, uz humus ili ukusan krem sir.

No na policama dućana i tržnica mogu se pronaći paprike u raznim bojama, ali i cijenama…

Postoji li razlika u paprikama s obzirom na boju?

Prije svega, valja napomenuti da je česta situacija ta da su crvena i žuta paprika u stvari zelene paprike koje su sazrele. Crvene paprike su potpuno zrele što rezultira slađim i voćnijim okusom dok je s druge strane zaštitni znak zelene paprike blago gorak okus. Žuta paprika je jednostavno u sredini spektra kada je riječ o zrelosti (iako neke sorte ostaju žute kada su potpuno zrele), piše Novi list.

Zašto paprike određene boje koštaju više?

Zelene paprike cjenovno su najprihvatljivije jer se najranije beru, odnosno, jeftinije su za uzgoj i prodaju, dok su žuta, narančasta i crvena paprika skuplje su od zelenih jer se kasnije beru. Drugim riječima, žute, narančaste i crvene paprike dostupne u trgovinama ostavljaju se dulje na biljci, što znači da dobivaju dodatno vrijeme, vodu i njegu, što su resursi koji se odražavaju na cijeni.

Uz to, budući da se beru prije nego što sazriju, zelene paprike nemaju tako visoku koncentraciju hranjivih tvari. To ne znači da zelene paprike predstavljaju nezdrav izbor, već da crvene, narančaste i žute imaju otprilike dvostruko više vitamina C i gotovo devet puta više beta-karotena.

