Koliko dugo biste trebali sjediti na WC-u?

Susrećem se s pacijentima koji traže pomoć za razna stanja čiji su uzroci svakakvi, od poroda do kroničnog zatvora, napisao je dr. Evan Goldstein za The Guardian. On je američki analni kirurg te osnivač i izvršni direktor tvrtke Bespoke Surgical, vodeće privatne ordinacije specijalizirane za seksualno zdravlje i njegu u New Yorku.

Dr. Goldstein napisao je kolumnu o tome što ljudi najčešće rade krivo kada je u pitanju obavljanje velike nužde.

“Susrećem se sa štetama koje nastaju od pretjeranog brisanja grubim toaletnim papirom, ali i s osipima, raznim gljivičnim ili bakterijskim iritacijama zbog prekomjerne upotrebe vlažnih maramica. Susrećem ljude koji pate od hemoroida, koji se pronašli neobjašnjivu krv u stolici. Razgovaram s pacijenticama koje se jednostavno ne osjećaju seksi zbog neželjenih dlačica ili neujednačene pigmentacije”, kaže dr. Goldstein zaključujući da nema sreće ako nam “stražnjica” nije sretna.

Doktor tvrdi da su nas već u djetinjstvu pogrešno učili o navikama kod odlaženja na veliku nuždu, prenosi 24sata. Tjerali su nas da sjedimo na tuti dok sve ne ‘izbacimo’, čitali nam priče, u odrasloj dobi nose s novine ili mobitel. No, to je pogrešno.

Pravilan način

Kada osjetite potrebu, jednostavno odite na wc, pričekajte 30 sekundi do minute – koliko bi trebalo biti potrebno da stolica zađe van, nježno obrišite svoju stražnjicu i ne zaboravite oprati ruke. Vrlo je jednostavno, no nažalost navika je manjine. Većina ih besciljno skrola po mobitelu i tako provedu previše vremena na WC-u.

“Ne postoji pravilo koliko puta dnevno je u redu obavljati veliku nuždu, no postoji koliko vremena zdrava osoba treba provesti maksimalno na WC-u. Nakon što osjetite potrebu i sjednete, obavljanje nužde trebalo bi trajati od 30 sekundi do minute. Ako vam treba dulje od toga, nemojte se nastaviti siliti”, savjetuje dr. Goldstein.

Stolici je potrebno vrijeme da se pomakne u ispravan položaj kako bi sišla kroz analni kanal, zbog čega ne biste trebali pokušavati na silu. Ako nakon minute ne uspijete, ustanite, prošetajte, popijte vode i kada opet osjetite potrebu, vratite se na WC.

U jednoj studiji, 90 posto sudionika reklo je da se manje naprežu kada na zahodu podignu noge na mali stolić, a 71% njih izjavilo je da stolica na taj način brže izađe van. U kojoj će mjeri ova taktika uspjeti može ovisiti o vašoj visini, visini WC školjke, kutu školjke i vrsti stolića koji koristite. Ipak, premalo je provedenih studija koje to dokazuju. Još jedan način da ubrzate stvari je da podignete ruke iznad glave, izdužujući torzo. To vam pomaže da dišete dublje, opuštajući tako muskulaturu u dnu zdjelice. Postizanje potpunog opuštanja je ključno.

