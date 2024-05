Novi Sabor počeo svađama i uvredama. “Ako se po jutru dan poznaje, ovo će biti još gori saziv od prošlog”

Podijeli :

U četvrtak je konstituiran novi saziv Hrvatskog sabora, a u petak su zastupnici raspravljali o sastavu i programu nove Vlade. Oba prva dana rada novog saziva obilježile se oštre riječi, ratoboran ton i jedna skandalozna izjava.

Naime, već prvog dana Hrvoje Zekanović, zastupnik Hrvatske demokršćanske stranke i vjerni partner HDZ-a, prešao je granicu obraćajući se zastupnicima SDP-a govoreći im o njihovom predsjedniku, a pokušavajući ritom biti provokativan i slikovit.

“Tema svih tema je kako će visiti s nekog stabla, figurativno, Peđa Grbin kad ga vi smaknete. On je trenutno politički mrtvac, živi zombi. Više ga zapravo nitko ni ne brani. Znate one filmove, treba ga pogoditi kolcem u srce i metkom u čelo”, rekao je Zekanović.

“To nije za analizu, samo za osudu”

Tu zadnju rečenicu Zekanović je, svjesno ili ne, izrekao samo dan nakon što je u Slovačkoj atentator ispalio pet hitaca u tamošnjeg premijera Roberta Fica i teško ga ranio samo zato jer se ne slaže s njegovom politikom. U atmosferi povišenih tenzija i zgranutosti atentatom u Slovačkoj, Zekanović je usred hrvatskog parlamenta “figurativno” preporučio “metak u čelo” za Grbina.

Komunikacijski stručnjak Petar Tanta osupnut je Zekanovićevom izjavom.

“Ispod civilizacijske razine je uopće to komentirati. Komuniciranjem o tome spuštamo se na tu razinu. Tu izjavu ne treba komentirati, nego samo i isključivo osuditi. Tu nema analize, to je za osudu. Točka”, kazao nam je Tanta.

“Čuli smo izjave koje potiču nasilje”

Drugog dana zasjedanja Sabora nisu se čule morbidne izjave poput Zekanovićeve prethodnog dana, ali rasprava je bila burna, s rekordnim brojem replika i opomena te “nabrijanom” atmosferom. Donekle ju je moguće tumačiti kao odjek predizborne kampanje koja je bila ostrašćena kao rijetko kada i u kojoj se nsu birale riječi niti pazilo na odmjerenost.

“Što se tiče razine komunikacije, prošli saziv Sabora bio je katastrofalan. A ako se po jutru dan poznaje, ovaj će biti još i gori. Izjave kakve smo čuli prvoga dana mogu samo potaknuti nasilje. Trebalo bi se fokusirati na ljude koji će takvu komunikaciju ispravljati, a ne one koji će je poticati. Nažalost, ako je ovako počelo, bojim se kako će završiti”, ističe Tanta.

“Ako čujemo samo uvrede, to više nije politika”

Na početku prve sjednice novog saziva Sabora niz opaski i replike iz redova vladajućih bile su adresirane oporbi jer im nije čestitala na izbornoj pobjedi.

“Stvar je vrlo jasna. Oni koji su pobijedili, pobijedili su. Oni drugi su izgubili i javno bi to trebali priznati. No ne treba nikoga osuđivati ako to ne želi učiniti. Treba se fokusirati na one zastupnike koji, čak i ako se ideološki ne slažemo s njima, razumno i konstruktivno obrazlože svoje stavove. Ako čujemo samo uvrede i blaćenje, onda to više nije politika ni javni diskurs, nego katastrofa”, rekao je komunikacijski stručnjak Tanta.

