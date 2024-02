Koliko dugo smijete ostaviti papir za pečenje u pećnici?

Podijeli :

Papir za pečenje nezaobilazno je kuhinjsko pomagalo u brojnim domaćinstvima. Koristimo ga za pečenje različitih slastica poput keksa, kolača i torti, ali i povrća, pizza te mesa.

Papir za pečenje premazan je s obje strane tankim slojem silikonskog premaza te nam pomaže da se hrana ne lijepi za pladnjeve i tave tijekom termičke obrade.

Ne samo da ne zahtijeva dodatnu upotrebu ulja, masti i maslaca kako bismo spriječili lijepljenje hrane, već nam olakšava i naporno čišćenje, prenosi Pun kufer.

No znate li koliko dugo ga smijete koristiti dok pečete u pećnici?

Papir za pečenje ima visoku otpornost na toplinu, no ima svoju granicu. Proizvođači obično preporučuju korištenje papira za pečenje na maksimalnoj temperaturi do 220 Celzijevih stupnjeva. Uz to, najbolje bi bilo ne držati ga u pećnici duže od 30 minuta.

Preporučeno vrijeme pečenja

Čak i ako temperatura pečenja prijeđe dopuštenu granicu ili preporučeno vrijeme, bit će siguran za korištenje. Papir se neće zapaliti, ali bi mogao pocrniti i postati ljepljiv što će otežati prebacivanje termički obrađene namirnice na sigurno.

Ako imate recept koji iziskuje višu temperaturu i/ili vrijeme pečenja duže od 30 minuta možda bi bilo dobro ispod papira za pečenje staviti aluminijsku foliju. Ona će ponuditi čvrstu podlogu za podizanje pečenih proizvoda s lima za pečenje ako papir postane krhak ili oštećen uslijed dugotrajnog izlaganja toplini.

Ako želite biti sigurni i ispravno koristiti papir za pečenje, pogledajte upute na pakiranju. Tamo biste mogli naći korisne informacije i upozorenja. Primjerice, papir za pečenje nemojte stavljati u pećnicu dok se ona zagrijava ni dok je uključen gril. Spriječite dodir papira s užarenim grijačima i vrućim stjenkama pećnice.

