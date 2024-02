Milanović o izjavama Plenkovića: Tko te šiša, frajeru! Igraj po pravilima

Podijeli :

Goran Stanzl/PIXSELL

Predsjednik Republike Hrvatske sudjelova je na obilježavanju 30. obljetnice ustrojavanja 1. hrvatskog gardijskog zbora, Dana Počasno-zaštitne bojne i Dana vojne kapelanije Sveti Valentin u vojarni 1. hrvatski gardijski zbor na Tuškancu. Nakon dodjele odlikovanja komentirao je aktualne događaje.

“Bilo mi je zadovoljstvo četiri godine surađivati i biti vrhovni zapovjednik Robertu Hranju koji je pojam onoga što nazivam elitom. Teško je nadomjestiti takve”, rekao je Zoran Milanović na početku.

O izjavama Andreja Plenkovića o EPPO-u istaknuo je: “Jedino je nama stalo do ove zemlje, neke poslove mora raditi elita koja će biti populistička, ali ne lopovska. Stalno upozoravam da su deluzije o Bruxellesu dvosjekli mač, ne smije nas zaludjeti. I sad se baš AP odlučio na to okomiti kad je njega dotaknulo. Imam dileme ne samo oko europskog tužitelja, nego oko niza uzurpiranih europskih funkcija, ali ja to stalno govorim, a Plenković im trči u zagrljaj. Ni u jednom slučaju kad se netko iz Bruxellesa obrecnuo na demokratski izabranu premijerku ili premijera, nije ništa rekao, bio je mutav i sad ga čudi kad se njega tiče. Vrlo suzdržano mu je to rekla s porukom da se ne petlja. I sad kad tebi ne paše, kad misliš da si konačno porobio pravosuđe, sad se ona javila, ne čudi me da je zapanjen. Predstavlja ga se kao pravnika i političara i velikog hrvatskog muža. Tko te šiša, frajeru! Jesi to osnovao? Jesi. Igraj po pravilima. Ali HDZ-ovcu je teže igrati po pravilima nego srce dati.

Oni se ne razlikuju puno od Plenkovića, ali su u drugom kostimu. Ona je političarka, šalje političke poruke jer želi trajati. Ali meni je hrvatski interes sto puta važniji od toga što misli europska tužiteljica ili predsjednica Europske komisije. Ovdje se radi o Plenkoviću. A da se svaki put treba zapitati, kad se nečeg odričemo, što dobijemo, što gubimo i tek onda rezati jednom, mjeriti pet puta. Sad mu je izletio jezik kao snahi u “Šumi Striborovoj”. To nije tvoj posao, trebao si ranije razmišljati o tome, ali nisi jer si računao da će te zatrpati lovom koju ćeš prikazati kao svoju. Nitko njega ne pita.”

“Naravno da je u interesu istražiti sve jer kradu. Turudić je doveden da sve to zataška i to izluđuje Plenkovića. Skovao je lukavi plan kao Baldrick, ali oni imaju svoj posao. Htio je porobiti DORH i evo što je dobio. Ovaj tip kojeg je progurao, neće moći taj posao normalno raditi ni minute. Što god da napravi, sve će se preispitivati”, dodao je i nastavio:

“U mojoj vladi se nije kralo. Probali su nešto insinuirati. Ova vlada je najprljavija u hrvatskoj povijesti. Ne znam toliko dobro što je bilo devedesetih, ali s obzirom na to da su se neke spoznaje promijenile u 30 godina, ono što vidimo je zastrašujuće. Hrvatska fatalno nazaduje, ovo poprima dimenzije nacionalne katastrofe, Dionizijska svečanost na kojoj svi riknu. Ne želim zauzimati stranu, samo seciram njegov slučaj.”

“Stepincu je bolje bez HDZ-a”

O subotnjem prosvjedu je rekao da su poruke bile jasne, neke grube, neke manje grube. “To je posao opozicije, a ovi su odmah krenuli pričati Stepincu. Stepincu je bolje bez HDZ-a, i to Plenkovića koji se družio s ljudima koji su Stepinca strpali u zatvor. Herkul se okreće u grobu, koliko je herojstvo Turudića, što ne rehabilitira Zrinske i Frankopane, evo prilike, pa nećemo zaratiti s Austrijancima.

Ponašanje HDZ-a me podsjeća na ono mahnitanje iz 2011. Upravo takve su gadarije pričali u parlamentu, križali se, klečali, to je to. Čudili se imenima opozicijskih prvaka. To je ološ, nisu svi, naravno. To je društvno dno, pohlepno, nasilno, to je u Saboru.”

O datumu izbora je rekao: “Najbolje bi bilo da budu odmah. Ali vidite kako se Plenković ponaša, on to smatra privatnom prčijom. Naši ljudi imaju pravo znati. Ja sam početkom kalendarske godine otklonio sve sumnje kad će biti izbori – u jesen, listopad ili studeni. U siječnju sam svima dao kisika. Nisam bio toliko ciničan da ljudima zadnji tren povećam plaće… Malo Stepinca, malo plaća, malo Bleiburga, još to čekam da se pojavi… Nacionalizam i šovinizam su standardno utočište svih hulja. Kad nestane pravih argumenata, prikazuju se onime što nisu, a nisu patrioti. Ovo je mrcvarenje. Sanaderovo doba je doba nevinosti.”

