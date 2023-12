Koliko je zapravo loše čupati sijede vlasi?

Podijeli :

Unsplash/Christian Langballe

Opovrgnimo poznatu pretpostavku - da će čupanje vlastite sijede vlasi rezultirati izrastanjem više njih umjesto nje.

“Sijeda boja se ne širi kada čupate kosu,” rekao je certificirani dermatolog dr. Hamdan Absdullah Hamed, također suosnivač online platforme posvećene prirodnim rješenjima za njegu kose. “Međutim, svaki put kad je iščupate, uklanjate i folikul, pa predlažem da bijelu vlas ostavite onakvu kakva jest.”

Iako čupanjem pramenova nećete pospješiti rast sijede kose, trebali biste se pokušati kloniti te prakse jer biste mogli oštetiti svoje folikule vlasi.

Možemo li za početak spriječiti pojavu bijele kose?

Stručnjaci se slažu da pojava sijedih pramenova ovisi o raznim čimbenicima, uključujući genetiku, dob i prehranu.

“Kako starimo, dolazi do hormonalnih promjena koje uzrokuju pojavu bijele dlake u određenoj dobi”, objasnio je frizerski kirurg dr. Patrick Davis.

Prema Centru za zdravo starenje Columbine Health Systems, dijelu Državnog sveučilišta Colorado, “do 50. godine života polovica muškaraca i žena imat će najmanje 50% sijede kose.” Te statistike jasno ostavljaju prostora za druge čimbenike.

Najlakši način da predvidite kada ćete osijedjeti je da pogledate svoje roditelje i bake i djedove. “Ako su oni imali sijedu kosu u relativno mladoj dobi, onda postoji velika šansa da će se to dogoditi i vama”, rekao je Hamed.

Osim ovih nepromjenjivih, postojanih čimbenika, ono što i kako jedemo zapravo može utjecati na pojavu sijedih vlasi, piše HuffPost.

Točnije, studije potvrđuju da nedostatak vitamina B12, D3 i kalcija može biti povezan s preranim početkom nastanka sijede kose.

“Vitamin B12 posebno je uključen u proizvodnju krvnih stanica, pa je neophodan kada je u pitanju rast kose”, objasnio je Hamed.

Također je primijetio da se smatra da vitamin D3 potiče stvaranje novih folikula dlake, što će rezultirati zdravijom i punijom kosom, dok kalcij pomaže u lučenju određenih hormona koji, pak, također mogu potaknuti rast.

Međutim, iako iz toga slijedi da dodavanje ovih elemenata dnevnom unosu vitamina može spriječiti promjenu boje kose, to nije često slučaj.

“Uzimanje dodataka prehrani moglo bi malo pogurati stvari”, rekao je Hamed. “Ali to stvarno ovisi o mnogo stvari.”

Zapravo, primijetio je da obično sijeda kosa uzrokovana nedostatkom hranjivih tvari izgleda drugačije od promjene boje uzrokovane starenjem.

“Ponekad ćete pogledati kosu i primijetiti da su gornji i donji dio različite boje”, primijetio je. “To znači da imamo posla s nedostatkom hranjivih tvari, pa bi dodavanje vitamina u vašu prehranu moglo pomoći.”

Međutim, to će samo spriječiti da nova kosa postane sijeda – “ne poništavate već nastalu štetu”, rekao je.

Zašto kosa sijedi?

Jednostavno rečeno, svaki pramen kose raste iz folikula koji se nalazi na koži vlasišta. Svaki folikul također sadrži pigmentne stanice zvane melanociti koje proizvode melanin, kemikaliju koja boji kosu i kožu.

Kako starimo, te pigmentne stanice odumiru, stoga se smanjuje proizvodnja melanina i, kao rezultat toga, količina boje koja u osnovi natapa kosu, učinkovito je pretvara u sijedu ili bijelu.

“Ljudi afroameričkog podrijetla, na primjer, obično imaju više melanina pa se kosa ne suši tako brzo i kasnije dolazi do sijede kose”, objasnio je Hamed.

Naravno, dodavanje vitamina u vašu prehranu može odgoditi nastanak sijede kose, ali ako vaše pigmentne stanice odumiru, umrijet će i količina melanina koja boji vaše pramenove, čineći promjenu boje neizbježnom.

Isplati li se, dakle, čupati obojenu kosu s obzirom na to da ne možemo previše učiniti da odgodimo proces?

Zašto je loše čupati vlastitu kosu?

Davis je objasnio da, čak i ako iščupate pramenove koji vam smetaju, oni će se vratiti potpuno isti kao prije nego što ste ih uklonili.

“Folikul dlake je zapravo kuća pramenova, ispunjena karakteristikama dlake koju ste uklonili,” primijetio je kirurg. “Dakle, ponovno će rasti s istim karakteristikama.”

Certificirana kozmetička dermatologinja dr. Michele Green složila se s tim mišljenjem. “Jednom kada melanociti folikula umru, doći će do gubitka pigmentacije i nove sijede dlake će rasti iz tog folikula”, rekla je. “Iako čupanje sijedih vlasi može dovesti do gubitka kose s vremenom, to neće uzrokovati rast više sijedih vlasi, jer samo jedan pramen kose može izrasti iz danog folikula dlake.”

Možda je važnija činjenica da će nasilno uklanjanje vlasi vjerojatno oštetiti ciljani folikul i one oko njega, možda čak i trajno zaustaviti rast dlaka na tom području.

U osnovi, čupanje vlasi jednako je šokiranju sustava — folikula, konkretno — oštećivanju do točke bez povratka: zaboravite svoju sijedu kosu.

Kad ste malo stariji, stvari postaju još kompliciranije.

“Ljudi sa sijedom kosom obično su stariji, pa su šanse da oštećeni folikul ponovno izraste još manje”, rekao je Hamed, koji je također upozorio na druge potencijalne probleme. “Kad god izvadite folikul, on se malo udubi u kožu i s vremenom se može napuniti uljem i prhuti”, objasnio je. “Može se začepiti i zapravo ćete se morati nositi s uraslom dlakom.”

Koliko god to vrijedilo, Davis je tvrdio da čupanje kose u određenom smjeru može izazvati manju štetu.

“Kosa izlazi iz vlasišta u specifičnoj orijentaciji na koju morate obratiti pozornost”, rekao je. “Ako idete u suprotnom kutu, to će uzrokovati veću traumu folikulu i ostaviti ožiljak.”

Uz to, jedno je jasno: “Više volim da ljudi ne čupaju kosu.”

Djeluju li dodaci prehrani?

Na pitanje o raznim dodacima koji su trenutačno na tržištu za koje se tvrdi da poništavaju ili zaustavljaju pojavu sijede kose, Green priznaje da, iako mogu učiniti vašu kosu zdravijom, neće učiniti ništa posebno u vezi sa sijedima.

“Mnogi dodaci i serumi protiv sijedih sadrže vitamine poput B12, peptide i prirodne biljke koje navodno mogu spriječiti ili poništiti sijede vlasi”, rekla je. “Iako ovi sastojci mogu biti korisni za zdravlje i rast kose, trenutno nema kliničkih istraživanja koja podupiru vitamine ili dodatke koji tvrde da usporavaju ili zaustavljaju rast sijede kose.”

Uglavnom, ako počnete primjećivati ​​sijedu kosu, imate dvije mogućnosti: možete prigrliti novi izgled (ili ga ignorirati, ovisno o tome kako gledate na stvari) ili početi ulagati u neku boju za kosu.

Uostalom, prema nedavnoj anketi u kojoj je sudjelovalo 2000 Amerikanaca, dvoje od svakih pet ljudi koji imaju sijedu kosu odlučili su pustiti tu nijansu da zasja. Možda još više govori činjenica da je gotovo desetina ispitanika izjavila da su namjerno obojili kosu u sijedu kao stilski izbor.

