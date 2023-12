Milanović o ekstremistima: “To je ekipa manje opskurna od one moje, ali tu je bio Plenković da se iskesi u kameru”

Podijeli :

N1

Predsjednik Zoran Milanović sudjelovao je na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Općine Bedekovčina povodom Dana Općine i Dana Župe svete Barbare.

Nakon svečanost Milanović se obratio medijima.

Predsjednik je prozvao premijera Plenkovića zbog usporedbe seljaka s ekstremistima. “Vratit ću se u 2014. kada sam bio predsjednik Vlade, a Plenković je bio sitni oportunistički političar koji je razdragano došao pozdraviti one dečke u šatoru. Tamo je bilo svakakvih cvećki, lala i likova, iz svakakvih sfera. Svašta se pričalo, svačim se prijetilo pa i plinskim bocama i bilo je interesa za ljude iz službi sigurnosti”, rekao je.

“No niste čuli ni mene, ni Josipovića da smo ikada komentirala tko se tamo okuplja. Ali Plenković je tamo bio kao saborski zastupnik i zastupnik u EU parlamentu. Ja te ljude nisam nazivao ekstremistima kao što on naziva ove čudne likove koji se motaju po takvim stvarima. Je li to razlog da se javnosti daju diskrecijski podaci državnog vrha, to ukazuje na neke druge poremećaje”, dodao je.

Plenković: U prosvjede seljaka se uključili pripadnici ekstremističke skupine

Rekao je da se premijer ne želi sastati s njim i da je smo jedina zemlja u kojoj tajna služba radi bez smjernica. “Onda neka malo šuti i ne komentira dokumente koje svaka vlast dobiva i u kojima ima svega, ali ništa zbog čega bi se svi trebali naoružati”, naveo je.

O prosvjedima kaže da “nastoji s prljavcima igrati fer”. “U nekim državama bi pobili pola svinja, kod nas je to 30ak tisuća na njih skoro milijun. Nosim radosnu vijest, tog se nećemo riješiti deset godina. Evo Litva slavi već deset godina svinjske kuge. Sada su tu mjere koje se moraju primjenjivati, to je tako i ne mislim posebno prozivati Vladu. Tu postoji politička konkurencija koja želi profitirati od toga, manje opskurna od one koju sam ja imao prije 10 godina, ali je tu bio Plenković da se iskesi u kameru”, rekao je.

“Sada neka sjedne i razgovara s njima kao što sam ja razgovarao sa šatorašima i ćiriliričarima. Nisam ih optuživao da su agenti stranih službi i rušitelji poretka ma da neki možda sanjare o tome. Plenković je prozvao teroristima, to kukumavči otkad je bio onaj napad na Markovu trgu kada je mene optužio za to”, dodao je.

Smatra da se ograda ne treba maknuti s Markov trga jer tamo nema stanara, a i “ne možete ući ni u Downing street”.

O micanju Frane Barbarića kaže da je glupost da ga se miče radi nekakve bespravne gradnje. “Mene zanima gdje su nestali oni silni milijuni od HEP-a. Tu su se puno veće stvari igrale. Barbarić je čak upozoravao, ali Plenković je procijenio da mu sada ne treba. Bila je interna istraga? Znači stranačka istraga. Milijuni su izvučeni iz HEP-a, a mi nemamo odgovore tko je to orkestrirao”, dodao je.

Za pritvorene BBB-e kaže kako je on upozoravao još na početku da se ne može zatvoriti 100 ljudi. “Gojenac je dolazio i govorio da nosi dobre vijesti. Koje su to dobre vijesti?”, zapitao se.

O incidentu na zagrebačkom Jakuševcu kaže da Plenković mora imati uvid u to jer je “njegov vjerni saveznik Milan Bandić taj kompleks dao na upravljanje privatnicima”. “Sad su tamo ozbiljni problemi i Grad Zagreb to ne može sada sam riješiti jer mi imamo pravnu zemlju”, dodao je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.