Veliko priznanje za jedan hrvatski otok: Prvi je u Hrvatskoj i drugi u svijetu s prestižnim certifikatom

Krk je prvi otok u Hrvatskoj i drugi u svijetu s prestižnim certifikatom Zero Waste jer je sedam krčkih jedinica lokalne samouprave nagrađeno certifikatom zbog održivoga gospodarenja otpadom, izvijestili su u srijedu iz Zelene akcije i komunalnog društva Ponikve.

Mreža Zero Waste Europe (Mission Zero Academy MiZA) dodijelila je certifikat Gradu Krku i općinama Baškoj, Dobrinju, Malinskoj-Dubašnici, Omišlju, Puntu i Vrbniku, u kojima uslugu obavlja komunalno poduzeće Ponikve eko otok Krk. Unatoč velikim izazovima s pritiskom turizma u ljetnim mjesecima, jedinice lokalne samouprave na Krku uspjele su dostići 58 posto odvojeno prikupljenog otpada i 22 posto nižu količinu miješanog otpada po stanovniku u odnosu na nacionalni prosjek.

Grad i općine na Krku stekle status kandidata za “zero waste” certifikat

Proveden je i niz mjera edukacije i smanjenja nastanka otpada te je izgrađena sva potrebna infrastruktura za uspješno lokalno zbrinjavanje otpada – sortirnica, kompostana i sedam reciklažnih dvorišta. Ističu kako ti uspjesi uvelike doprinose visokoj razini kvalitete života na otoku i neće stati jer je već definiran niz mjera koje će se provesti u suradnji sa Zelenom akcijom, prenosi Večernji list.

Direktor komunalnog poduzeća Ponikve i koordinator za implementaciju Zero Waste plana na Krku Ivan Jurešić kaže kako je to priznanje za dugogodišnji trud u unaprjeđenju sustava gospodarenja otpadom i motivacija za daljnji rad kako bi kvaliteta života i zaštita okoliša na Krku bili na najvišoj razini. Otok Krk je još 2021., suradnjom Ponikva i Zelene akcije, koja je nacionalni koordinator mreže Zero Waste Europe, definirao ciljeve i mjere u sklopu strategije Zero Waste.

Ističu kako je primjena tih mjera nadogradila otprije uspješan sustav prikupljanja i zbrinjavanja otpada. Mreža Zero Waste Europe je te rezultate ocijenila po strogim kriterijima certifikacije i dodijelila Krku važan prvi stupanj na ljestvici od pet stupnjeva uspješnosti. Marko Košak iz Zelene akcije ističe kako se pokazalo da je i u izazovnim turističkim sredinama moguće postići izvrsne rezultate u gospodarenju otpadom. “Nastavljamo krupnim koracima naprijed, a to je putokaz i za ostale turističke sredine u Hrvatskoj i Europi”, dodao je.

