Milenijalci generaciju Z smatraju lijenom, ali joj jako zavide na jednoj stvari

Glumica Jodie Foster nedavno se požalila na generaciju Z i radne navike koje imaju, zbog čega su u njenom smjeru naišle brojne kritike. No, pritom se pomalo izgubila jedna bitna stvar koju je dodala - da jako zavidi toj generaciji.

“Izrazito mi smeta što imaju preležeran odnos prema poslu i što nemaju sposobnost pisanja e-mail poruka na profesionalan način. Ali, jako im zavidimna sposobnosti reći “ne”. To je jako dobro, znati postaviti jasne granice i glasno reći što ti se ne sviđa, a što ti se sviđa. Nisam znala da je to moguće”, izjavila je Foster i zapravo sumirala stavove starijih generacija, potvdili su stručnjaci.

Odbiti nešto na radnom mjestu i jasno se zauzeti za sebe ne znaju brojni milenijalci, ali i oni stariji, pripadnici generacije X. Kroz profesionalno sazrijevanje navikli su da je riječ nadređenih posljednja, odnosno, ako se nadređenima proturječi, vrlo lako je moguć konflikt. A on za podređene ne završi dobro, u pravilu. Uz to, navikli su da ako odbiju što se stavi pred njih, bit će im onemogućeno ili usporeno napredovanje.

Naravno, sve to je neutemeljeni stav, kreiran na dojmu i pritom se očito reflektirao kroz navike, nastale promatranjem prethodne generacije. Dok su milenijalci promatrali generaciju X kako trudom i radom dolazi do uspjeha u poslovnom i privatnom životu, a oni isto to gledali kod “boomera”, generacija Z je promatrala da u slučaju milenijalaca to ne vrijedi.

Velika kriza kroz 2008. i 2009., otkazi, promjene na tržištima i propagiranje brzog uspjeha nekako su poništili sve što su prethodne generacije radile pa su milenijalci došli do situacije gdje nemaju kvalitetnu ravnotežu privatnog i poslovnog života. Mlađi su to promatrali i shvatili da im je bolje izraziti nezadovoljstvo jasno i glasno nego ga čuvati u sebi te si tako oduzimati razne druge potencijalne prilike u životu.

Ne znači sve to da mlađa generacija prkosi starijoj, samo znači da sve propituje i donosi odluke koje su im prihvatljive, odnosno, u njihovu interesu.

“Starije generacije su u radnoj okolini većinu vremena provodile u tradicionalno uređenoj hijerarhiji i to se promijenilo pa otuda netrpeljivost kad stignu mlađi i ponašaju se kao da nemaju poštovanja prema onome što je bilo prije njih. Također, starijima smeta ako procijene da mlađi napreduju “preko reda”. U stvarnosti, mladi pokazuju inicijativu jer žele obaviti stvari kako misle da je najbolje, a ne kako bi se po nekakvim nepisanim pravilima one trebale obavljati”, rekao je stručnjak za budućnost poslovanja Dan Schwabel Business Insideru.

