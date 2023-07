Na ovih pet načina možete zaustaviti svađu s partnerom i živjeti opuštenije

Podijeli :

Normalno je da se s vremena na vrijeme ne slažete s partnerom te da imate manjih nesuglasica. Stručnjaci kažu da te nesuglasice ne moraju prerasti u ozbiljnu svađu ako zauzdate situaciju.

Kada smo usred prepirke s partnerom, često se čini da je ozbiljna svađa neizbježna, pišu 24 sata. To dugoročno može ozbiljno naštetiti odnosu jer žestoke rasprave vode do toga da se obje strane osjećaju neshvaćenima.

1. Pazite na jezik koji koristite

“Jezik koji koristite tijekom svađe jedan je od najučinkovitijih alata za deeskalaciju u odnosima te zahtijeva da se usredotočite na “ja” izjave. Prednost korištenja ‘ja’ izjava je smanjenje nesporazuma i sukoba uzorkovanih okrivljavanjem, kritiziranjem ili napadačkim govorom koji se može koristiti u komunikaciji“ kaže Bree Vanley, terapeutkinja i vlasnica Heart Matters Therapy. Terapeutkinja Laurie Groh iz Wisconsina kaže da je to nešto što biste trebali učiniti na početku svake svađe te objašnjava da istraživanje poznatog psihologa za veze Johna Gottmana pokazuje kako prve tri sekunde razgovora mogu diktirati kako će teći ostatak komunikacije.

2. Izgovorite na glas ono što partner osjeća

To ne znači da ne biste trebali prihvatiti ono što vaš partner govori u svađi. Terapeutkinja Trisha Wolfe kaže da je važno verbalno sažeti partnerove osjećaje i iskustva tijekom nesuglasica. Steknite naviku razgovora u kojem objašnjavate problem i pitate jeste li to dobro razumjeli. “Ono što sam čula jest da si ljut što sam opet zaboravila platiti račun kreditnom karticom. Je li to točno?”. Ovo pokazuje da aktivno slušate potrebe svog partnera i da ste u stanju točno promišljati ono što se događa u razgovoru – preporučuje Wolfe.

3. Obratite pažnju na ton

Naravno, nije važan samo sadržaj i ono što govorite, nego i ton koji prati cijelu situaciju. “Vikanje može dovesti do velike svađe ili pokušaja da se partner jednostavno isključi iz rasprave“, objašnjava Vanley.

Harman Awal je stručnjakinja za veze u Cupid and Cuddles te preporučuje da se parovi usredotoče na razgovor mirnim i tihim glasom čak i tijekom neslaganja.

“Stišavanje visokih tonova i tiši razgovor mogu pomoći u smirivanju svake svađe prije nego što ona postane još gora“, kaže Awal.

4. Ispričajte se

Isprike su alat koji ljudi u odnosima koriste ili previše ili nedovoljno. Kada se svađate s partnerom, Hartman kaže da je ključno da se ispričate kada je to potrebno.

“Ponekad se svađe ponavljaju jer su jedna ili obje strane previše tvrdoglave da bi se ispričale ili preuzele odgovornost za svoju ulogu u sukobu. Ako ste učinili nešto loše, jednostavna isprika može uvelike pomoći u smirivanju svađe“, kaže Awal i dodaje da biste trebali poraditi na preuzimanju odgovornosti za to kako se ponašate u svađi tijekom konflikta. Ponekad ljutnja progovori prije ili umjesto nas, ali to ne znači da bi stvari trebale biti takve u svakom sukobu.

5. Zaustavite se na vrijeme

Kada ste u nedoumici, naučite kako pobjeći od svađe. Jednostavno pritiskanje gumba za pauzu može biti učinkovit način za smirivanje svađe s partnerom.

“Ako su emocije uzburkane i osjećate se reaktivno, može biti teško sjetiti se da postoji prostor za pauzu između emocija i odgovora ili ponašanja“ kaže psihoterapeutkinja Rachel Kaplan preporučujući parovima da razmisle o odabiru kodne riječi koju mogu koristiti tijekom svađe kako bi partneru dali do znanja da se na trenutak moraju udaljiti od razgovora.

“Tu riječ koju će sami dogovoriti oni mogu koristiti kako bi jedno drugome ukazali na to da trebaju zastati, uzeti malo vremena da se ohlade, a zatim mogu pristupiti sukobu na konstruktivniji i produktivniji način“, zaključila je Kaplan.

