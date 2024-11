Sušite odjeću u kući? Evo koja je najbolja prostorija za to

Podijeli :

Hladno i vlažno vrijeme nije dobro za sušenje mokre robe. Rad sušilice rublja može prilično koštati, posebno ako imate mnogo odjeće, što mnogima ostavlja malo izbora.

Ali sušenje mokre odjeće iznutra donosi čitav niz problema i može čak dovesti do plijesni i vlage. Zato je guru za čišćenje, Laurence Smith, podijelio neke od svojih najboljih savjeta za sušenje odjeće unutra, bez brige da ćete oštetiti svoj dom.

Najbolje mjesto za sušenje odjeće

Iako nije idealno, Laurance je objasnio da je savršeno sigurno sušiti odjeću unutra “sve dok je vaš dom dobro prozračen”. Sve je u nekoliko jednostavnih koraka za smanjenje vlage u zraku, rekao je za Express.co.uk.

Prije svega, trebali biste sušiti mokru odjeću unutra dulje od 24 sata. Mokra odjeća može početi mirisati i plijesan može postati problem, što očito želite izbjeći. Iz tog razloga također biste trebali izbjegavati sušenje odjeće u kupaonici, jer je to okruženje koje je već vlažno.

I ne samo to, vašem će rublju trebati više vremena da se suši u vlažnoj prostoriji. “Ako imate sobu kao praonicu rublja, rezervnu sobu ili garažu, ovo je najbolje mjesto za sušenje odjeće”, objasnio je Laurance.

A ako nemate slobodnu sobu, pokušajte sušiti odjeću u prostoriji koju najmanje koristite, to bi čak mogla biti vaša blagovaonica. Na taj način će vaša odjeća imati najbolje šanse za brzo sušenje, objasnio je.

Kako ubrzati sušenje odjeće?

Kako bi se proces još više ubrzao, Laurence je predložio da se vrata prostorije drže zatvorena kako bi se zadržala toplina, ili čak da se otvori otvor za “poticanje protoka zraka”. Ako nemate slobodnih prostorija za sušenje odjeće, ne brinite, odjeću možete osušiti brzo i bez stvaranja plijesni.

Prema riječima stručnjaka, najbolje je staviti odjeću na stalak za sušenje i ostaviti je blizu izvora topline. No, upozorio je da se mokro rublje ne ostavlja izravno na radijatorima, jer to može dovesti do “vlažne sobe”.

