Najskuplji krumpir na svijetu košta 500 eura po kilogramu, saznajte po čemu je poseban

Podijeli :

Pixabay

Jela od krumpira postala su nezaobilazna u svakodnevnoj prehrani iz više razloga: krumpir se lako uzgaja, urod mu je velik, zastupljen je u prehrani tijekom čitave godine, zasitan je, može se jednostavno pripremiti i na najrazličitije načine i vrlo je jeftin.

Međutim, ova posljednja stavka se ne odnosi na krumpir koji dolazi s malog francuskog otoka Noirmoutiera, zapadno od Nantesa.

Mali žuti krumpir s ovog otoka najskuplji je na svijetu, a cijena im se penje i do 500 eura za kilogram, prenosi Klix.ba. Rastu samo u otočnom tlu zaljeva Biscay, bogatom mineralima, na komadiću zemlje koji miriše na ocean i alge.

Krumpiri bonnotte pomno se uzgajaju i još pažljivije beru na vrhuncu zrelosti u svibnju, a to traje tek tjedan dana. U to se vrijeme 2.500 berača okuplja u zoru i do zalaska sunca beru najskuplji krumpir na svijetu.

Gdje je najskuplja, a gdje najjeftinija hrana u EU-u

Ručno vade krumpir po krumpir kako bi zlatni urod mogao zasjati na stolovima najboljih svjetskih restorana.

Ovaj najskuplji krumpir odlikuje se delikatnom limunastom aromom, miriše na orahe, a karakteristični su po slanom, mineralnom okusom koji još dugo ostaje na nepcu.

Koristi se za juhe, salate, kreme ili piree, ali kako god da se koristi – najvažnije je da se kora, koja čuva esenciju mora i tla, ne guli.

No francuska delikatesa ima ljutog protivnika. Britanski lanac supermarketa Tesco prije koju godinu počeo je komercijalizirati krumpir prodajući ga ispod cijene od oko 2 eura po kilogramu.

Naime, krumpir sličan ovome raste preko puta La Manchea, na britanskom teritoriju. Otok Jersey ima sličnu klimu i tlo, ali poznavatelji tvrde da su francuski krumpiri ipak ukusniji.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok