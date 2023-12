Najveće laži koje piloti govore putnicima na odgođenim letovima

Podijeli :

Unsplash/Ilustracija

Jeste li ikada posumnjali da vam netko laže kad vam daje objašnjenja zašto let kasni? Pa vjerojatno ste bili u pravu.

Putnicima se često govori da će posada “nadoknaditi vrijeme” dok su u zraku ako let kasni, ali pilot je na Redditu objasnio da je to rijetko istina, posebno za kraća putovanja, prenosi New York Post.

“Vrlo malo možemo učiniti kako bi nadoknadili izgubljeno vrijeme”, objasnio je na Redditu, “Što je duži let, to više možemo učiniti, ali ipak govorimo o 5-10 minuta, a ne o cijelom satu”. Međutim, nadoknađivanje vremena nije stvar bržeg letenja, već traženja izravnih ruta ili prečaca, kao i korištenja brzine vjetra za maksimiziranje stražnjih vjetrova.

Ryanair zrakoplov morao je hitno sletjeti jer se pilot osjećao loše

Piloti bi tehnički mogli povećati svoju brzinu kako bi uštedjeli vrijeme, ali letovi imaju mali raspon brzina, što znači da lete najbrže koliko mogu, a da budu i najekonomičniji, rekao je Nick Anderson, pilot međunarodnog zračnog prijevoznika: “To nije samo trošak za tvrtku, to je trošak za okoliš”.

Što zrakoplov brže leti, troši više goriva, košta više i negativno utječe na okoliš. Dakle, piloti će se odlučiti letjeti većim brzinama samo ako to znači izbjegavanje drugih skupih problema, kao što je propušteno presjedanje putnika.

Kašnjenja se najviše događaju na vrhuncu sezone ljetnih praznika, kao i kasnije tijekom dana. “Ljetni praznici donose povećanu potražnju za letovima, a s tim dolaze neizbježni problem”, rekao je pilot Boeinga 787 Dreamlinera Charlie Page.

Ako želite izbjeći kašnjenja tijekom cijele godine, rezervirajte let ranije tijekom dana kako biste izbjegli suočavanje s domino efektom prethodnih letova. “Rani let poleti, statistički, s manje kašnjenja i manje otkazivanja”, rekla je pilotkinja Kathleen Bangs, “Što je let kasnije, veća je vjerojatnost da će vaš biti odgođen ili otkazan”.

