Nekoliko trikova kako možete sami očistiti klimu i uštedjeti novac

Ako imate klima na zidu u kući, to ne znači da ste riješili problem s vrućinom u stanu jer ako uređaj imate već nekoliko godina, a niste ga očistili, nemojte ga ni uključivati.

Da je čišćenje klime obavezni dio kućnog posla prije početka vrućina, svi znaju, a uz nekoliko savjeta možete uređaj očistiti sami i tako uštedjeti.

Zbog naslaga prašine i duhanskog dima može se javiti i neugodan miris u stanu dok klima radi. U većim trgovinama možete nabaviti specijalna sredstva, najčešće sprej kojim se uređaj čisti od bakterija i gljivica, a ujedno i dezinficira. Ta sredstva treba koristiti pažljivo i striktno prema uputama jer će samo tako biti efikasna.

Unutrašnji dio klime ima filtere koje treba promijeniti ili očistiti kako je predviđeno u uputama. Vanjske i lako pristupačne unutrašnje plastične dijelove možete pažljivo oprati mlakom vodom u koju ste umiješali neko sredstvo za čišćenje. Mnogi za to koriste deterdžent za suđe. Ako sami skidate filtere, budite jako pažljivi jer plastične “žabice” mogu lako puknuti. Zato prvo proučite upute kako ne biste napravili štetu.

Kako očistiti klimu?

Prije čišćenja svakako ugasite klimu i isključite je iz struje.

Nakon toga skinite poklopac i vidjet ćete filtere kojima treba čišćenje. Inače, preporučljivo je čistiti ih svaka tri mjeseca ako klimu koristite cijele godine, a ako imate kućne ljubimce, još češće.

Kada ste došli do filtera, uklonite sve eventualne komade s njega i potom ga operite. Možete to da napraviti samo vodom, a možete i dodati sredstvo za dezinfekciju, piše City Magazine.

Kada ste ga detaljno oprali, filter ostavite da se dobro osuši. Vodite računa da bude posve suh prije nego što ga vratite u klimu, a prije toga naravno operite i mrežicu. To možete napraviti mješavinom vode i običnog deterdženta. Kada ste to napravili, vratite sve na svoje mjesto i – to je to.

