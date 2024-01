Nutricionisti tvrde: Ako želite smršavjeti, izbjegavajte ova četiri suplementa

Podijeli :

Mršavljenje je izazovno i mnogi se ljudi okreću dodacima prehrani za mršavljenje kako bi postigli svoje ciljeve. Nažalost, mnogi dodaci koji se prodaju za mršavljenje ne čine ono što obećavaju.

Ne samo da su suplementi skupi, već su i neregulirani, pa ne znate uvijek što dobivate. Najbolji način za mršavljenje je usredotočiti se na hranu, što znači jesti puno hrane bogate hranjivim tvarima i održavati blagi kalorijski deficit tijekom vremena. To nije najbrža metoda, ali dokazano djeluje.

Stručnjaci savjetuju da ne uzimate ova četiri suplementa ako nastojite smršaviti, prenosi eatingwell.com.

1) Ekstrakt zrna zelene kave

Ovaj dodatak se dobiva iz sjemenki biljke kave, koje su zelene prije prženja. “Ekstrakt zrna zelene kave ima klorogensku kiselinu, spoj kave koji navodno može smanjiti apsorpciju masti i ubrzati metabolizam”, kaže dijetetičarka Danielle VenHuizen iz Seattlea i vlasnica Food Sense Nutritiona. Dodaje da su te tvrdnje uglavnom neopravdane.

Prema Nacionalnom institutu za zdravlje, samo je nekoliko ispitivanja na ljudima ispitalo učinkovitost ekstrakta zelenog čaja na gubitak težine. Ova su ispitivanja imala loš dizajn studije i pokazala su različite rezultate. Dok je pregled iz 2020. u Complementary Therapies in Medicine otkrio da ekstrakt zelene kave može pomoći u smanjenju težine i indeksa tjelesne mase, nije bilo značajnog učinka na postotak tjelesne masti, što znači da bi izgubljena masa mogla doći iz vode ili mišića.

“Osim toga, prema mom kliničkom iskustvu, još nisam srela klijenta koji je smršavio koristeći ekstrakt zelenih zrna kave”, kaže VenHuizen.

2) Garcinia Cambogia

Garcinia cambogia je voće s hidroksicitričnom kiselinom (HCA), spojem za koji se smatra da smanjuje proizvodnju masti u tijelu i potiskuje apetit. “Čini se da studije pokazuju da bi neke od ovih tvrdnji mogle biti istinite, ali nažalost, dobrobiti su skromne, a istraživanje je proturječno”, tvrdi VenHuizen.

Pregled iz 2020. u Diabetes, Obesity & Metabolism navodi da postoji samo mali broj studija o garciniji cambogii, a metodologija je loša, što znači da se ovim rezultatima ne treba vjerovati.

Što je još alarmantnije, “nekoliko je studija izvijestilo o problemima s jetrom kod dugotrajne upotrebe ovog dodatka”, kaže VenHuizen.

3) Keton maline

Keton maline je spoj koji se nalazi u plodu maline. Male studije u epruvetama i na životinjama sugeriraju da bi mogao suzbiti nakupljanje masti u tijelu, ali rezultati su vrlo ograničeni.

Provedena je samo jedna studija na ljudima o učincima ketona maline na gubitak težine. Sudionici su uzimali dodatak osam tjedana dok su također slijedili dijetu s ograničenim unosom kalorija. Dodatak ketona maline kombiniran je s kofeinom, gorkom narančom, đumbirom, češnjakom, kajenskom paprikom, L-teaninom, ekstraktom papra, vitaminima B i kromom. 45 sudionika koji su završili studiju izgubili su na težini, no nemoguće je znati je li to zbog mješavine ketona maline ili kalorijskog deficita. Nema dovoljno dokaza koji podržavaju ketone maline za mršavljenje, stoga štedite novac.

4) Kofein

Kofein je prirodno prisutan u čaju, kavi i čokoladi, kao i u biljnim dodacima poput guarane. Kofein povećava termogenezu, prirodnu proizvodnju topline u tijelu. Tijekom ovog procesa tijelo sagorijeva dodatne kalorije.

Istraživanja sugeriraju da kofein može pomoći u mršavljenju, ali potrebna je velika doza za stvaranje odgovora. Pregled iz 2020. u Nutrients otkrio je da je više od 3 miligrama kofeina po kilogramu tjelesne težine potrebno za poticanje razgradnje masti. Za osobu od 150 kilograma to je 200 miligrama kofeina ili dvije šalice kave.

Uprava za hranu i lijekove navodi da je sigurno konzumirati do 400 miligrama kofeina dnevno, ali svatko ima različitu razinu tolerancije. Osobe osjetljive na kofein mogu doživjeti simptome kao što su nervoza, trema, ubrzano lupanje srca i glavobolje, među ostalima.

Iako kofein može povećati gubitak masnoće, to nije najbolji način za mršavljenje, pogotovo zato što dodaci kofeinu mogu sadržavati više od toga, plus druge stimulanse. Ipak, kofein iz prirodnih izvora poput kave najsigurniji je način konzumiranja kofeina. Dakle, slobodno uključite šalicu kave ili čaja u svoj dan za povećanje energije, ali nemojte očekivati ​​da će to previše utjecati na vašu težinu.

