Ove stvari svakog jutra rade najsretniji ljudi na svijetu koji žive najdulje

La Nacion / Zuma Press / Profimedia

Ljudi koji žive u regijama Japana, Kostarike, Italije, Grčke i Kalifornije su među onima koji žive najdulje na svijetu, ali su i također među najsretnijim ljudima. Grupe na Okinawi, poluotoku Nicoyi, Sardiniji, Ikariji i Loma Lindi imaju sličan način života koji doprinosi njihovoj dugovječnosti.

Riječ je o tzv. plavim zonama, a to su lokaliteti na kojima stanovnici žive do 100. godine, a ujedno se smatraju i najsretnijim ljudima na svijetu. Tamošnji stanovnici su bili predmet bezbrojnih istraživanja, a znanstvenici su u njihovom načinu života tražili smjernice za dug i sretan život, piše The Sun.

Pokazalo se da većina ljudi u plavim zonama slijedi jednostavne jutarnje rutine s kojima biste i vi mogli započeti dan. Od toga što jedu i piju, do toga kako pristupaju svakom jutru iz mentalne perspektive, oni se vode određenim navikama.

Imajte zdrav doručak

Većina ljudi koja živi u plavim zonama uživa u bogatoj i raznovrsnoj ili biljnoj ishrani. Oni uglavnom jedu više cijelih namirnica, voća i povrća, a manje crvenog ili prerađenog mesa, šećera i škrobnih ugljikohidrata nego u zapadnoj ishrani.

Studije su pokazale da mediteranska ishrana, koja se bazira na konzumiranju cjelovitih žitarica, maslinovog ulja, graha, orašastih plodova i ribe, može pomoći u smanjenju rizika od niza bolesti. To uključuje Alzheimerovu bolest, bolesti srca, moždani udar i razne vrste raka.

Uživajte u šalici kave

Ljudi koji žive u ovim regijama piju oko dvije do tri šalice kave dnevno svakog dana. Studije su pokazale da tri šalice kave dnevno pomažu u smanjenu rizika od dijabetesa i debljine.

“Naši nalazi sugeriraju da bi kofein mogao barem djelomično objasniti obrnutu povezanost između konzumiranja kave i rizika od dijabetesa tipa 2. U međuvremenu, polifenoli – prirodni antioksidansi u ovom napitku su također povezani sa manjim rizikom od demencije.

Pronađite svoj ikigai

Svi ljudi u plavim zonama prate neku varijaciju japanske tehnike za sretan život – Ikigai. Radi se o otkrivanju što daje svrhu vašem životu – razlog zbog kojeg ustajete svakog jutra iz kreveta.

Istraživanja su pokazala da ljudi koji osjećaju da imaju više svrhe imaju tendenciju da duže žive.

Recite nešto lijepo osobi koju prvu sretnete

Način na koji se ponašate prema ljudima na početku dana može vam dati podsticaj za sreću.

Autor Dan Bautner koji je skovao termin “plave zone“ rekao je da svako jutro počinje tako što kaže nešto lijepo prvoj osobi koju sretne.

