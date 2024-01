Ovih deset lijekova nikada ne biste trebali piti s kavom

Podijeli :

Ako ste poput većine ljudi, vjerojtno započinjete dan šalicom kave i ubrzo nakon toga odlazite u kupaonicu. Ovo je uobičajeni učinak kofeina.

Studije pokazuju da kava može stimulirati vaš želudac, mijenjajući vrijeme potrebno da hrana prođe kroz vaš probavni sustav. Međutim, vaša jutarnja šalica kave također može utjecati na lijekove koje možda uzimate i promijeniti koliko brzo se oni apsorbiraju u vaš krvotok.

Ova dva lijeka nipošto nemojte piti zajedno, posljedice mogu biti ozbiljne!

To znači da pijenje kave u isto vrijeme kada uzimate lijekove može utjecati na to koliko dobro djeluju na vas. Skupina istraživača je 2020. pregledala brojne lijekove i način na koji kava utječe na njih. Izvijestili su da kava “značajno utječe na apsorpciju, distribuciju, metabolizam i izlučivanje mnogih lijekova”.

Međutim, pijenje kave ne utječe na sve lijekove. Čitajte dalje kako biste saznali koje lijekove ne smijete miješati s kavom i na što trebate obratiti pozornost, prenosi health.

1) Lijek za štitnjaču

Ako imate hipotireozu, vaša štitnjača ne proizvodi dovoljno hormona štitnjače. To može uzrokovati debljanje, suhu kožu, bolove u zglobovima, gubitak kose i neredovite menstruacije.

Mnogim ljudima propisuje se levotiroksin ili drugi lijekovi za štitnjaču kako bi se uravnotežili njihovi hormoni. Istraživanja pokazuju da pijenje kave u isto vrijeme kada uzimate lijekove za štitnjaču može smanjiti količinu lijeka koju vaše tijelo apsorbira, čineći lijek manje učinkovitim za vas. I to nije mali učinak: izvješća pacijenata pokazuju da kava može čak smanjiti apsorpciju lijeka za štitnjaču za više od pola.

2) Lijekovi za prehladu ili alergije

Lijekove za prehladu ili alergije koriste milijuni ljudi, a oni često sadrže stimulanse središnjeg živčanog sustava poput pseudoefedrina. Kava je također stimulans, pa ispiranje lijeka protiv alergije kavom može povećati simptome poput nemira i nemogućnosti spavanja.

Ove lijekove nipošto ne biste trebali uzimati s mliječnim proizvodima

Neki lijekovi protiv alergija, poput feksofenadina, ne smiju se uzimati s kavom jer mogu pretjerano stimulirati vaš središnji živčani sustav, povećavajući simptome nemira.

Uvijek je dobra ideja pitati svog liječnika za savjet u vezi s kombinacijom kave i lijekova protiv prehlade ili alergije.

3) Lijekovi za dijabetes

Ako kavu pomiješate sa šećerom ili mlijekom, to bi moglo dovesti do skoka šećera u krvi i utjecati na to koliko dobro djeluju vaši lijekovi za dijabetes. Osim toga, studije pokazuju da kofein može pogoršati simptome kod osoba s dijabetesom.

Pijenje bilo čega s kofeinom, poput kave, moglo bi povisiti razinu inzulina i šećera u krvi, prema studiji koju je objavila Američka udruga za dijabetes. Studija je bila mala, pa su potrebna dodatna istraživanja, ali istraživači su upozorili da bi previše kofeina moglo otežati kontrolu šećera u krvi i na kraju povećati rizik od komplikacija dijabetesa.

4) Lijekovi za Alzheimer

Alzheimerova bolest uglavnom pogađa osobe starije od 65 godina. To je poremećaj mozga koji rezultira gubitkom kognitivne funkcije, što otežava razmišljanje, pamćenje ili obavljanje svakodnevnih poslova zadaci.

Kofein utječe na lijekove za Alzheimerovu bolest, poput donepezila, rivastigmina i galantamina. Kofein u kavi steže krvno-moždanu barijeru i može smanjiti koliko lijeka dolazi do vašeg mozga. Lijekovi za Alzheimerovu bolest djeluju tako da štite neurotransmiter acetilkolin, a pokazalo se da ispijanje velikih količina kave smanjuje taj zaštitni učinak.

5) Lijekovi za astmu

Astma je kronična bolest koja zahvaća pluća, čineći dišne ​​putove upaljenima i nadraženima. To rezultira otežanim disanjem, kašljem i piskanjem te osjećajem stezanja u prsima.

Što svaki ormarić lijekova mora sadržavati u slučaju bolesti ili ozljede?

Mnogi ljudi s astmom uzimaju bronhodilatatore tijekom pogoršanja, poput aminofilina ili teofilina. Bronhodilatatori djeluju tako da opuštaju dišne ​​putove, olakšavajući disanje, ali dolaze s nuspojavama poput glavobolje, nemira, bolova u želucu i razdražljivosti. Pijenje kave ili drugih pića s visokim sadržajem kofeina može povećati rizik od ovih nuspojava.

6) Lijekovi za osteoporozu

Osteoporoza čini vaše kosti tankima i lomljivima, povećavajući rizik od prijeloma kostiju. Milijuni ljudi imaju osteoporozu, a najčešća je kod žena, posebice žena koje su već prošle menopauzu.

Lijekovi poput risedronata ili ibandronata sprječavaju i liječe osteoporozu i ne smiju se uzimati u isto vrijeme s kavom jer to čini lijek manje učinkovitim. Preporuča se da uzimate ove lijekove prije jela ili pića, a pilulu popijte samo s običnom vodom. To će omogućiti vašem tijelu da maksimalno iskoristi punu količinu lijeka. Kada kavu pijete s ovim vrstama lijekova, njihova učinkovitost može biti smanjena više od pola.

7) Antidepresivi

Kava može utjecati na to kako vaše tijelo koristi antidepresive. Neki lijekovi, poput fluvoksamina, amitriptilina, escitaloprama i imipramina mogu se drugačije metabolizirati ako pijete kavu u isto vrijeme, osobito velike količine kave. Kava može smanjiti količinu lijeka koju vaše tijelo apsorbira.

Koliko šalica kave vam treba dnevno da budete energični, a koliko je previše?

Studije pokazuju da je utvrđeno da fluvoksamin pojačava uobičajene nuspojave kofeina. To može uzrokovati simptome poput nesanice i lupanja srca. Najbolje je popiti lijekove i neko vrijeme odustati od kave.

8) Antipsihotici

Lijekovi koji liječe psihozu uključuju: fenotiazin, klozapin, haloperidol i olanzapin. Kava može učiniti da vaše tijelo apsorbira manje ovih lijekova nego što biste to inače učinili da malo pričekate s uživanjem u jutarnjoj šalici kave. Studije pokazuju da se mnogi od ovih lijekova u tijelu drugačije metaboliziraju ili razgrađuju u prisutnosti kave. Da biste dobili puni učinak lijeka, uzmite ga s vodom umjesto s kavom.

9) Lijekovi za krvni tlak

Mnogi ljudi uzimaju lijekove za krvni tlak, poput verapamila ili propranolola, koji usporavaju rad srca. To znači da vaše srce ne mora toliko raditi da pumpa krv do svih stanica vašeg tijela.

Međutim, pijenje kave u isto vrijeme s uzimanjem lijekova za krvni tlak poput felodipina može uzrokovati manju apsorpciju lijeka u vašem tijelu. Možda nećete dobiti punu korist od lijeka. Razgovarajte sa svojim liječnikom o tome kako tempirati uzimanje tableta i jutarnju šalicu.

10) Melatonin

Melatonin je prirodni hormon koji proizvodi vaše tijelo, a koji vam pomaže da se noću osjećate pospano. Hormon se aktivira zalaskom sunca, signalizirajući vašem mozgu da je vrijeme za odmor. Melatonin se također prodaje u slobodnoj prodaji (OTC) u obliku suplemenata i koristi se kao pomoć pri spavanju.

Nasuprot tome, kava djeluje kao stimulans, čineći da se osjećate budnije. Kofein u kavi radi upravo suprotan posao od melatonina. Može vas učiniti budnijima i može vam otežati zaspati. Ispijanje kave može inhibirati proizvodnju melatonina u vašem tijelu i učiniti hormon manje učinkovitim. Uzimate li melatonin u isto vrijeme kad pijete kavu, mogli bi se poništiti.

