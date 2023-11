Ovo su najveći čudaci horoskopa

Podijeli :

Svi mi imamo tog prijatelja koji može lebdjeti kroz zabavu, balansirati između posluživanja hrane i pića poput umirovljene balerine i pronaći nešto zajedničko sa svakim prisutnim gostom. Jednako tako, znamo i ljude koji su suprotni.

Takvi ljudi uvijek guraju vrata na povlačenje, skrivaju se iza velikih grupa i spotiču se o svoje riječi i vezice.

Drugim riječima, neobični su, a mogu biti i neugodni. Ako se nalazite u toj skupini, potencijalno objašnjenje stoji u vašem horoskopskom znaku.

Jarac

Prema astrologinji Raquel Rodriguez, jarac se našao na ovom popisu ne zbog nedostatka društvenih vještina, već zbog svog jednostranog uma. Budući da su jarčevi radni konj zodijaka koji je orijentiran na karijeru, teško im je popustiti.

“Oni su manje vješti u čavrljanju”, primjećuje Rodriguez. “Zbog njihovog ozbiljnog stava mogli bi isprva izgledati hladni ili neprijateljski raspoloženi, ali to je zapravo samo njihova usredotočena priroda.”

Škorpion

Ovaj tajnoviti znak svjestan je društvenih normi; jednostavno su previše oprezni i nepovjerljivi da bi ih slijedili. “Škorpioni imaju intenzivnu energiju koja može zastrašiti one oko sebe”, kaže Rodriguez.

“Njihova sklonost smislenom razgovoru nad malim razgovorom može dovesti do neugodnih stanki”, objašnjava ona. “Osim toga, oni nisu ti koji otkrivaju puno o sebi, što dodaje malo više tajanstvenosti koju drugi mogu shvatiti kao neugodnost.”

Djevica

Jednom kada upoznate djevicu, vidjet ćete da je brižna prijateljica i izvrstan sugovornik koji će odvojiti vrijeme da analizira svaku temu koju iznesete za stol. Ali do tada, njihov perfekcionizam i pretjerano razmišljanje stoje im na putu, piše Best Life.

“Na poslu, djevica je kolegica koja izbjegava razgovor oko aparata za vodu kako bi dovršila dodatne projekte”, kaže astrologinja za veze Anna Kovach. A na zabavi, Rodriguez dodaje da će “namještati nakrivljeni okvir za slike na zidu umjesto da se druže i zabavljaju”.

Rak

Kao vodeni znak, rak je vrlo emotivan i osjetljiv. Ovi domaći ljudi uživaju udobno se smjestiti na kauču i kuhati udobnu hranu za voljene osobe. “Međutim, izvadite tog raka iz oklopa i bit će krajnje neugodni”, kaže astrolog Inbaal Honigman.

“Za njih druženje može biti shvaćeno kao veliki izazov. Oni su ljudi koji bi mogli iznijeti tužnu priču na svečanom događaju kako bi duboko osjetili sve emocije”, slaže se Rodriguez.

Ribe

Vodeni znak ribe odlikuje se time što je najosjećajniji član zodijaka. Oni su ti koje treba nazvati kada vam treba rame za plakanje, ali ih vjerojatno treba preskočiti ako trebate plus jedan za važan događaj.

Rodriguez napominje da mogu biti pretjerano zabrinuti za to kako se drugi osjećaju, što ih ostavlja preopterećenima. To ih može dovesti do toga da pretjerano dijele ili da se potpuno isključe. “Također mogu odlutati u vlastiti svijet, čineći društvene znakove pomalo izazovnim za navigaciju”, dodaje ona.

Vodenjak

Vodenjak je najintelektualniji, najinovativniji i najnapredniji horoskopski znak i zbog toga ponekad znaju biti krivo shvaćeni.

“Oni su nekonformisti zodijaka i mogu djelovati neugodno kada su u društvu konzervativnijih ljudi”, kaže autorica i astrologinja Lisa Barretta.

Budući da ovaj znak uvijek razmišlja, može se činiti (ili zapravo biti!) isključen iz razgovora. A kada dožive taj aha trenutak, sve oklade padaju.

“Oni su osjetljivi na epifanije i uvide koji ih mogu natjerati da reagiraju instinktivno i odu u krajnosti”, dodaje Kovach.

