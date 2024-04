Pet biljaka koje nikada ne biste trebali imati ako patite od peludne groznice

Podijeli :

Nažalost, neke lijepe i vrlo popularne vrste cvijeća najgori su krivci za izazivanje peludne groznice.

Proljeće je definitivno stiglo, a proljetno cvijeće u mnogim krajevima pomolilo se ranije nego prethodnih godina.

Iako je nemoguće u potpunosti izbjeći pelud kad se približe toplija godišnja doba, postoje određene biljke i cvijeće koje možete iskorijeniti iz svog vrta, a koje će vam pomoći smanjiti količinu u blizini vašeg doma.

Stručnjak Brian Davenport, suosnivač The Solar Centera, je za Mirror rekao da postoji pet vrsta koje je najbolje izbjegavati i objasnio zbog čega su upravo to najgore vrste.

Pra na popisu je trava. “Pelud trave najiritantnija je vrsta peludi za osobe koje pate od peludne groznice, a procjenjuje se da je 90 posto ljudi s alergijom pogođeno njome”, rekao je Davenport. Ako umjetna trava nije razumna opcija, on predlaže čestu košnju travnjaka što će minimizirati oprašivanje sprječavanjem cvjetanja.

Još jedna vrlo česta pojava na travnjaku je nježna tratinčica, ali opet, one su pravi izazov za one koji pate od peludne groznice i mogu uzrokovati svrbež očiju i curenje nosa. I njih oprašuje vjetar pa ih je najbolje ukloniti kad narastu. Brian također upozorava da ih ne sadite u viseće košare ili cvjetnjake.

Ambrozija je sljedeća na popisu. To je poseban problem jer samo jedna biljka može proizvesti i do milijardu peludnih zrnaca. Cvjetne jednogodišnje i višegodišnje biljke i grmovi mogu narasti do nekoliko centimetara ili preko četiri metra, a njihov se pelud prenosi zrakom.

Nažalost, na popisu se nalazi i lijepi i voljeni suncokret. Unatoč tome što izgledaju nevjerojatno i omiljeni su djeci, glavica je prepuna peludi i što su veće, to je više i peludi.

Ipak nije sve izgubljeno i oni koji i dalje žele uljepšati svoj vrt ljeti veselim cvijećem mogu se odlučiti za sortu bez peludi.

