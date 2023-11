Sedam znakova da vam nedostaje vitamina C

Podijeli :

Ako se u posljednje vrijeme osjećate slabo i malaskalo to bi mogao biti znak da ste u nedostatku vitamina C.

Upravo iz razloga jer vitamin C ima ključnu ulogu u proizvodnji tjelesne energije, neočekivani umor je jedan od prvih pokazatelja da je vrijeme da posegnete za brojnim namirnicama koje su bogate tim vitaminom.

Osim umora, provjerite i ostale simptome nedostatka vitamina C.

Česte upale

Vitamin C je poznat po svojstvima jačanja imuniteta. Ako imate učestale prehlade, to bi mogao znak da vam nedostaje vitamina C, piše indiatimes.com.

Sporo zacijeljivanje rana

Vitamin C je neophodan za sintezu kolagena – protein ključan za zacijeljivanje rana. Ako ste primijetili da vam treba duže nego inače da vam zarastu porezotine i modrice, to bi mogao biti znak da vam nedostaje vitamina C.

Bol mišića i zglobova

Vitamin C ima ulogu i u održavanju zdravih vezivnih tkiva, uključujući zglobove i mišiće. Nedostatk ovog vitamina može dovesti do bolova i nelagode u tim područjima.

Suha i oštećena koža

Kao antioksidans, vitamin C pomaže zaštiti kožu od oksidativnog stresa. Ako vam je koža suha, oštećena i sklona modricama, to bi mogao biti znak da vam nedostaje vitamina C.

Natečeni i krvareći desni

Nedostatak vitamina C može dovesti do skorbuta, stanja koje karakteriziraju natečene desni koje krvare. Ako primjetite takve simptome moguće da se radi o nedostatku vitamina C, ali svakako posjetite stomatologa

Promjene raspoloženja i razdražljivost

Vitamin C je uključen u proizvodnju neurotransmitera poput serotonina, koji utječe na raspoloženje. Nedostatak serotonina može utjecati na promjene raspoloženja, razdražljivost pa čak i depresiju.

Kako povećati unos vitamina C

Uključite citruse, poput naranči, limuna i grejpa, u svoju prehranu i jedite šaroliko povrće poput paprike, kelja i peršina.

U dogovoru s liječnikom, razmotrite opciju unošenja vitamina C preko suplemenata.

