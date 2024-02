Stalno vam se piški? Evo što vam tijelo pokušava reći

Podijeli :

Pexels

Mnogi od nas žive u pokretu. Ali, ako se ovaj izraz odnosi na vaše česte posjete u kupaonicu, možda se pitate što se događa tamo dolje.

Nagon za čestim mokrenjem može biti posljedice pijenja previše vode ili nervoze, ali ponekad može biti i simptom ozbiljnog medicinskog problema, kaže za Livestrong dr. Oz Haranli, uroginekolog s Medicinskog fakulteta na Yaleu.

Dakle, koliko puta dnevno biste trebali piškiti?

Vjerojatno više puta nego što mislite. Normalnom učestalošću smatra se do osam odlazaka na toalet tijekom dana i jednom noću, kaže dr. Harmanli.

Ako pijete više od osam šalica tekućine dnevno, možda ćete morati ići i više puta. Isto je i tijekom trudnoće, osobito u trećem tromjesečju kada beba pritišće vaš mjehur.

Ako piškite manje od četiri puta dnevno, možda zapravo ne pijete dovoljno tekućine. Ako je vaš urin svijetlo ili tamno žut, to ukazuje na dehidraciju.

Ako idete četiri do osam puta dnevno, a vaša mokraća je svijetložuta do bistra, to je dobar pokazatelj da ste dobro hidrirani i da vaš mjehur radi kako treba.

Ali ako piškite mnogo više od toga, to može značiti da nešto nije u redu s vašim urotraktom, kaže dr. Harmanli.

Zašto morate stalno piškiti?

1. Pijete previše kofeina

Kofein — koji se nalazi u kavi, čaju i nekim bezalkoholnim pićima — je diuretik, što znači da može uzrokovati pojačano mokrenje. Također može povećati vaš nagon za mokrenjem.

2. Imate infekciju mokraćnog sustava

Više od polovice svih odraslih osoba iskusi barem jednu od ovih gadnosti u nekom trenutku svog života. Ove bolne infekcije nastaju kada bakterije napadnu vaš mjehur. Ako imate infekciju, najvjerojatnije osjećate kao da morate ići na toalet cijelo vrijeme, čak i nakon što ste upravo popiškili, a pritom primijetite i peckanje.

Ako mislite da imate infekciju, nazovite svog liječnika, koji vas može uputiti na urinokulturu i dati vam kuru antibiotika. Ali ako vam se čini da ih često dobivate, postoje stvari koje možete učiniti kako biste ih spriječili, kaže dr. Harmanli.

3. Vaši mišići dna zdjelice su slabi

Vaši mišići dna zdjelice drže mnoge organe u mokraćnom sustavu, uključujući i mokraćni mjehur. Ali ako ti mišići oslabe – što se događa kada rodite vaginalno, kao i sa starenjem – vaši organi mogu lagano kliznuti s mjesta i dovesti do češćeg mokrenja, kaže liječnik Benjamin Brucker, uroginekolog i direktor Female Pelvic Medicina i rekonstruktivni kirurg na NYU Langone Health.

Najbolji način da ojačate mišiće dna zdjelice su – pogađate – Kegelove vježbe, kaže dr. Brucker. Stisnite mišiće dna zdjelice – kao da pokušavate zaustaviti mlaz urina – tri sekunde. Opustite se brojeći do tri, zatim ponovite nekoliko puta. Pokušajte ih raditi tri ili četiri puta dnevno.

4. Imate preaktivan mjehur

To je stanje u kojem imate čestu i iznenadnu želju za mokrenjem. Iako se može dogoditi u bilo kojoj dobi, vjerojatnije je da će se pojaviti kako starite, budući da postoji veća vjerojatnost da će tkivo mjehura biti nadraženo zahvaljujući nedostatku estrogena, kaže dr. Brucker.

Ako osjećate nekontrolirane nužde koje čak mogu biti potaknute ponašanjem kao što je otključavanje vrata kad dođete kući, izlazak na hladnoću ili otvaranje slavine ili pranje ruku, vjerojatno je uzrok pretjerano aktivan mokraćni mjehur, navodi UpToDate.

Kada posjetiti liječnika

Ako ste pokušali stvari poput smanjenja unosa tekućine i kofeina, ali i dalje primjećujete da puno mokrite, posjetite svog liječnika kako biste isključili temeljno zdravstveno stanje poput dijabetesa tipa 1 ili tipa 2 koje bi moglo biti uzrok vašeg nagona.

Vaš liječnik će također provjeriti vaš urin na bakterije kako bi isključio nedijagnosticiranu infekciju urinarnog trakta, a također može obaviti nešto što se zove mjerenje reziduala nakon mokrenja, gdje ultrazvukom provjerava količinu zaostalog urina u vašem mjehuru nakon mokrenja.

Ako je vaš nagon za mokrenjem uparen s boli, krvavim ili mutnim urinom, bolovima u leđima, vrućicom, mučninom ili vaginalnim iscjetkom, odmah nazovite ginekologa. Želite biti sigurni da nemate nedijagnosticiranu urinarnu infekciju, koja se, ako se ne liječi, može proširiti na vaše bubrege i uzrokovati trajna oštećenja.

