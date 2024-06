Što nikada ne biste trebali govoriti svom djetetu?

Podijeli :

Stručnjaci smatraju da postoji nekoliko stvari koje roditelji nikada ne bi trebali govoriti svom djetetu zato što mogu itekako negativno utjecati na njih.

“Tako me ljutiš”

Rečenica: “Tako me ljutiš”, jedna je od njih. Psiholozi smatraju da ovom frazom pokušavate nekog drugog okriviti za vaše osjećaje. Ovo je poznato i kao “prebacivanje krivice”, navodi klix.

Naravno, sasvim je normalno osjećati se loše, ali to morate znati reći na pravi način. U ovim situacijama je najbolje reći: “Ne sviđa mi se kada to radiš…” ili “Kada to radiš…, ja se osjećam….”. Jasno ćete dati djetetu do znanja da se vaši osjećaji ne odnose na njega, već na specifično, promjenjivo ponašanje.

“Smiri se”

Također je pogrešno govoriti “Smiri se” ili “Prestani plakati”. Ovim frazama nedostaje empatije. Time djecu učite poricanju ili potiskivanju njihovih osjećaja, što je loše za dugoročni emocionalni razvoj. Kako navodi psihologica Martha Deiros Collado, uzrokovat ćete suprotan efekt i dijete će imati ispad.

“Ne možete zadržavati emocije koje moraju biti izražene”, dodala je.

“Zato što sam ja to rekao!”

“Zato što sam ja to rekao/la” je također rečenica koju trebate izbjegavati. Njome potiskujete dječje osjećaje i stvarate im osjećaj da su u potpunosti van kontrole. Psihologica Cindy T. Graham navodi kako je bitno uvažiti dječje osjećaje i ponuditi im razlog zašto donosimo odluke koje donosimo.

