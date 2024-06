VIDEO / Čuvajte crveni luk na ovaj način i ostat će svjež tjednima

Podijeli :

Pixabay / ilustracija

Ako imate problem da vam se crveni luk krene kvariti brzo nakon što ste ga kupili, postoji način kako da dulje ostane svjež.

Američki farmer Shay Myers nudi savjete o najboljim načinima uzgajanja i čuvanja određenih namirnica, piše krstarica.

U novom videu odgovorio je na pitanje pratitelja koji se požalio da mu se luk pokvari u manje od tjedan dana.

“Ponekad se luk skladišti i do godinu dana u posebnim uvjetima prije nego što dođe do trgovina. Pitate se kako on može ostati svjež? Tajna je u protoku zraka i temperaturi”, otkrio je Shay, šokirajući ljude.

Shay je pojasnio kako je najgore mjesto za držanje luka, hladnjak.

“Najvažnije je da na mjestu gdje skladištite luk nema puno svjetlosti i vlage. Također je važno da temperatura na tom mjestu bude uvijek ista”, rekao je Myers koji preporučuje da luk držite ispod sudopera ili u ostavi.

