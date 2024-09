Kako se hrani Donald Trump? Evo što sve bivši američki predsjednik pojede u jednom danu

Podijeli :

REUTERS/Brian Snyder

Jedan korisnik na društvenoj mreži Tik Tok već je u nekoliko navrata jeo poput američkih predsjednika - tako je jedan dan jeo istu hranu kao i Joe Biden, drugu kao George Bush, treći kao Barack Obama, a onda je red došao i na Donalda Trumpa.

Iako bi čovjek pomislio da bivši američki predsjednik i trenutni kandidat za predsjednika svaki dan jede fine i skupe stvari, stvarnost je malo drugačija, a čak se i ovaj tiktoker iznenadio kada je vidio što to Trump svakog dana jede – i nije baš bio impresioniran, prenosi Index.

12 limenki Coca Cole dnevno

“Cijeli dan jedem kao predsjednik, a danas je na red došao Donald Trump“, kaže on na početku videa i dodaje da Trump najčešće preskače doručak, ne pije ni kavu ni čaj, a umjesto doručka popije dijetalnu Coca-Colu. U Bijeloj kući je čak imao instaliran gumb za dijetalnu Coca-Colu, koju su mu nerijetko donosili i do 12 puta dnevno.

Osim što je pio 12 limenki dijetalne Cole dnevno, volio je i jesti grickalice, a najčešće je to bio Lays čips ili Doritosi. Tiktoker je napomenuo i da Trump uvijek otvara novi paket grickalica, čak i ako je u starom paketu ostalo još grickalica za pojesti, i to zato što je germofob i ima strah od bakterija.

Trump kaže da će američki Židovi biti djelomično krivi ako on izgubi izbore

Za večeru brza hrana

Tiktoker je otkrio da je on tijekom dana uspio popiti “samo” sedam limenki dijetalne Coca-Cole, a za ručak je jeo omiljeno Trumpovo jelo – dobro pečeni odrezak preliven kečapom, uz salatu i, naravno, limenku dijetalne Cole. Ipak, Trump je nekad volio preskočiti ručak, samo kako bi se za večeru mogao pošteno najesti.

Za večeru Trump često bira McDonald’s, i to dva Big Maca, dva Filet-O-Fisha i mali čokoladni shake, pa je to naručio i ovaj tiktoker. Na kraju dana priznao je da se prilično najeo, no sve mu je skupa malo teško “sjelo” na želudac jer je popio previše dijetalnih Cola.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Tajno oružje za blistave bijele čarape: Potreban vam je samo – limun! VIDEO / Gdje se nalazi Point Nemo – najudaljenija točka u oceanu i kakvu vezu s njom ima jedan Hrvat?