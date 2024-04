Suhe i ispucale usne: Isprobajte ovih 10 trikova za njegovan izgled, ne trebaju vam skupi preparati

Podijeli :

Suhe i ispucale usne mogu biti ne samo neugodne već i bolne. Osim toga, estetski mogu narušiti fizički izgled cijelog lica i smanjiti dojam. Srećom, postoje brojne strategije i proizvodi koji mogu pomoći u prevenciji i liječenju ovog problema.

Suhe usne mogu nastajati zbog manjka hidratacije, a često na pojavu pucanja kože usana utječu i ekstremni vremenski uvjeti poput jake hladnoće ili jakog vjetra. Dakako, velik utjecaj ima i nedostatak odgovarajuće njege te bolesti kože poput ekcema.

Zašto usne postaju suhe i ispucale?

Suhe i ispucale usne mogu biti posljedica različitih faktora, uključujući nedostatak hidratacije, ekstremne vremenske uvjete, nedostatak odgovarajuće njege, reakciju na određene tvari te određena stanja kože.

Nedostatak hidratacije je jedan od ključnih uzroka suhih i ispucalih usana. Kada tijelo pati od dehidracije, koža, uključujući i kožu usana, gubi vlagu. Nedovoljan unos tekućine smanjuje hidrataciju, što rezultira suhim usnama koje su sklone pucanju.

Ekstremni vremenski uvjeti mogu imati značajan utjecaj na zdravlje usana. Izloženost jakom suncu bez zaštite, hladnoći ili vjetru može isušiti osjetljivu kožu usana, čime se narušava prirodna ravnoteža i vlažnost usana što dovodi do njihovog pucanja. UV zračenje može dodatno oštetiti usne, uzrokujući suhoću i iritaciju.

Nedostatak odgovarajuće njege također može biti faktor koji doprinosi suhim i ispucalim usnama. Korištenje agresivnih kozmetičkih proizvoda za usne poput jakog pilinga ili zanemarivanje redovite njege može dovesti do gubitka vlage i oštećenja kože usana.

Također, neke tvari prisutne u proizvodima za oralnu njegu mogu iritirati osjetljivu kožu usana, izazivajući suhoću i pucanje premda je to slučaj samo kod osjetljivijih osoba.

Primjer takvih proizvoda u pastama za zube su sulfati i mentol.

Određena stanja kože poput ekcema, psorijaze ili seboreje mogu utjecati na zdravlje kože usana. Ova stanja karakterizira upala i suhoća kože, što može rezultirati suhim i ispucalim usnama čak i uz pravilnu njegu.

10 koraka kako spriječiti suhe i ispucale usne

Zdrave i hidratizirane usne ne samo da pružaju osjećaj ugode već i doprinose cjelokupnom dojmu ljepote. Suhe i ispucale usne mogu biti neugodne i bolne, stvarajući osjećaj nelagode, a mogu i narušavati samopouzdanje. Srećom, održavanje zdravih i hidratiziranih usana ne zahtijeva kompleksne tretmane, već pravilnu njegu i pažljive korake.

U nastavku donosimo deset koraka koji će vam pomoći u održavanju zdravih, mekanih i hidratiziranih usana.

1. Hidratacija

Redovito konzumiranje vode održava hidrataciju cijelog tijela, uključujući i usne. Hidratizirane usne su manje sklone suhoći i pucanju.

2. Korištenje balzama za usne

Balzami za usne sadrže hidratantne sastojke poput pčelinjeg voska, shea maslaca ili kokosovog ulja koji omekšavaju i hidratiziraju usne. Redovita primjena balzama pomaže u održavanju vlažnosti usana.

3. Korištenje zaštite od sunca

Proizvodi za usne koji sadrže zaštitni faktor od sunca (SPF) štite od štetnih UV zraka i sprječavaju dodatno isušivanje usana uslijed opeklina od sunca.

4. Noćna njega usana

Noću tijelo ima priliku obnoviti i regenerirati kožu, pa nanošenje balzama prije spavanja pomaže u dubinskoj hidrataciji i obnovi usana dok spavate.

5. Izbjegavajte lizanje ili grickanje usana

Kod ispucalih i suhih usana automatski ih možemo početi grickati ili lizati. Međutim, takvo ponašanje stvara samo privremen osjećaj da je bolje, no to zapravo uklanja prirodna ulja s površine kože, što može dovesti do dodatne suhoće i pucanja.

Grickanje usana također može izazvati ranice i još otežati zacjeljivanje.

6. Piling usana

Piling usana uklanja mrtve stanice kože i poboljšava cirkulaciju krvi, što pomaže u regeneraciji i omekšavanju usana.

7. Hidratantne maske za usne

Hidratantne maske za usne sadrže intenzivne sastojke koji dubinski njeguju i obnavljaju suhe i ispucane usne.

8. Njega kroz prehranu

Unos hrane bogate omega-3 masnim kiselinama, vitaminima A, C i E te cinkom može poboljšati zdravlje kože, uključujući i usne.

9. Zaštita od vjetra i hladnoće

Nošenje šala koji prekriva usne štitit će ih od hladnih vjetrova i niske temperature. Direktna zaštita može smanjiti rizik od isušivanja.

10. Održavanje higijene

Redovito čišćenje i njega usana uklanja nečistoće i bakterije koje mogu izazvati iritaciju i suhoću. Pazite na oralnu higijenu sa svake strane.

Primjena ovih deset koraka trebala bi vam pomoći u održavanju zdravih, hidratiziranih i glatkih usana te smanjiti rizik od suhoće i pucanja. No, kako to obično biva s njegom kože, najvažniji dio je pravilna prehrana, dovoljno kretanja i smanjivanje stresa. Takvo, primjereno svakodnevno ponašanje uvelike utječe na to kako izgleda naša koža, pa tako i usne.

Stoga osim hidratacije proizvodima, vrlo je bitno da kroz dan unosite dovoljno vode.

Istraživanja su pokazala da bi odrasle osobe trebale unositi do dvije litre tekućine na dan i više. Ove brojke su individualne i ovise o svakodnevnim aktivnostima i navikama pa će tako nekima biti potrebno više, a nekima manje vode kroz dan.

Hrana je bitna za njegovane usne

Osim vode, jako je bitna i kvalitetna hrana. Ovo su neki od sastojaka koje bi bilo dobro unositi svakog dana:

1. Omega-3 masne kiseline

Namirnice bogate omega-3 masnim kiselinama poput ribe (losos, skuša, sardine), orašastih plodova (laneno sjeme, orašasti plodovi) te sjemenki lana i chie mogu pomoći u održavanju zdravlja kože, uključujući i usne.

Prema studiji objavljenoj u “Journal of the American College of Nutrition”, omega-3 masne kiseline imaju protuupalna svojstva koja mogu pomoći u smanjenju suhoće kože.

2. Voće i povrće bogato antioksidansima

Antioksidansi poput vitamina C, E i beta-karotena pomažu u zaštiti kože od oštećenja te potiču njezinu hidrataciju. Voće poput naranča, jagoda, papaje te povrće poput špinata, slatkog krumpira i mrkve bogati su antioksidansima.

3. Cink

Mineral koji igra važnu ulogu u održavanju zdravlja kože i sluznice. Prema istraživanju objavljenom u časopisu “Dermatologic Therapy”, nedostatak cinka može pridonijeti suhoći kože, uključujući i usne.

Namirnice poput govedine, piletine, graha, orašastih plodova i cjelovitih žitarica bogate su cinkom.

4. Kokosovo ulje

Kokosovo ulje sadrži zasićene masne kiseline koje mogu pomoći u hidrataciji i obnavljanju kože. Također ima antimikrobna svojstva koja mogu pomoći u zaštiti usana od infekcija i iritacija.

5. Vitamin E

Jedan antioksidans koji pomaže u zaštiti stanica od oštećenja te potiče hidrataciju kože.

Prirodna krema za zaštitu od sunca: Evo kako je brzo i lako napraviti kod kuće

Primjena vitamina E na kožu može poboljšati hidrataciju i elastičnost. Namirnice bogate vitaminom E su orašasti plodovi, sjemenke, avokado i zeleno lisnato povrće.

Konzumacija ovih namirnica kao dio uravnotežene prehrane može pomoći u održavanju hidratacije usana. Njega usana treba biti kontinuirana i prilagođena individualnim potrebama kako bi se osiguralo očuvanje hidratacije. Slijedeći ove korake i usvajajući zdrave navike, možete uživati u mekim, hidratiziranim usnama te dugoročno održati ljepotu.

