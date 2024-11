Otišla na Arktik jer joj je to djelovalo kao avantura i ostala živjeti ondje: “Zbog ovoga mi ne smeta ni mrak ni hladnoća od -30”

Podijeli :

Viken KANTARCI / AFP

Svalbard je jedno od najsjevernijih naseljenih područja na svijetu i definitivno nije za svakoga. Švedska spisateljica Cecilia Blomdahl koja je tamo otišla u potrazi za avanturom ostala je živjeti na ovom otoku u Arktičkom oceanu.

Cecilia je 2015. otišla na Svalbard iz Göteborga, jer joj se to “činilo kao zabavna avantura”. Riječ je o arhipelagu koji se nalazi blizu Sjevernog pola.

Ubrzo se pokazalo da nije samo “zabavno”, već i vrlo izazovno. Temperature se spuštaju do -30C, mjeseci su tamni, a ima žestokih oluja i polarnih medvjeda.

Ekstremni uvjeti

Cecilia (34) živi u vikendici u blizini grada Longyearbyena, a Svalbard opisuje kao “zemlju ekstremnih godišnjih doba i vremenskih prilika”, objašnjavajući da sunce zalazi krajem listopada i ne može se ponovno vidjeti do početka ožujka.

“Ljeti sunce ostaje iznad horizonta gotovo četiri mjeseca. Ekstremna godišnja doba mogu se promatrati i kao prednost i kao prepreka. Smatram da je polarni dan prilično izazovan”, kaže Cecilia za Daily Mail , otkrivajući kako ekstremni uvjeti utječu na neke svakodnevne stvari.

“Kada ovdje gradite kuću, potrebno je koristiti stupove usidrene u zemlju, jer se permafrost može prilično pomaknuti. Osim toga, imamo dobro izolirane podove i zidove, a naši su prozori trostruko ostakljeni kako bi se smanjio gubitak topline. Za te jake zimske oluje imamo i pomoćni grijač koji se ne oslanja na električnu energiju, osiguravajući da nam ostane toplo i ugodno bez obzira na vremenske prilike”, opisala je.

Susret s polarnim medvjedom

Cecilia otkriva da susret s polarnim medvjedom u gradu “nije svakodnevna ili čak godišnja pojava”, ali se “može sresti bilo gdje na Svalbardu u bilo koje vrijeme” – stoga stanovnici “obično nose vatreno oružje, a često i baklje”.

Unatoč ekstremima i opasnostima Cecilia kaže da stanovnici “prihvaćaju izazove koji dolaze sa životom na Svalbardu” i otkrivaju mnoge prednosti.

Prije svega, voli tamni dio godine. “Svako godišnje doba ima svoju jedinstvenu čaroliju, ali kada bih morala odabrati najdražu, to bi bila polarna noć od 11. studenog do 30. siječnja. To je ono posebno doba godine kada ispijamo kavu na mjesečini, provodimo dane pod zvjezdanim nebom i, ako imamo sreće, uživamo u zadivljujućem prikazu sjevernog svjetla”, rekla je.

“Mislim da je jedan od najvećih razloga zašto mnogi od nas odlučuju živjeti ovdje zapanjujuća priroda. Slobodno vrijeme uglavnom provodim vani. Zimi volimo istraživati ​​otok motornim sanjkama, bilo da obilazimo špilje ledenjaka ili provodimo nekoliko dana u udobnoj kućici. Kad dođe ljeto, fjordovi su pravo mjesto. Možete uočiti sve vrste kitova, kao i morževe kako se izležavaju na plažama. Planinarenje je uvijek odlična opcija, bez obzira na godišnje doba. To je fantastičan način da upijete sav nevjerojatan krajolik koji Svalbard nudi. Imamo sobove i arktičke lisice. Tijekom ljeta područje oživi raznim vrstama ptica, kao i brojnim kitovima poput plavih kitova i beluga”, navela je.

Što se tiče društvenog života, posebno ističe slavlja na Svalbardu. “Tijekom godine postoje mnoge jedinstvene lokalne proslave. Prvog tjedna adventa Djeda Mraza dočekujemo šetnjom uz baklje. Prema legendi Longjerabiena, Djed Mraz živi u starom rudniku na obronku planine i svakog adventa vraća se u selo u posjet. Za ovaj događaj u cijelom gradu se gase svjetla, pa samo naše baklje obasjavaju tamu polarne noći. Djeca stavljaju svoje liste želja u sandučić Djeda Mraza, a mi se svi okupljamo na glavnoj ulici kako bismo zapalili naše božićno drvce koje se posebno donosi s kopna, budući da na Svalbardu nemamo drvca”, objašnjava Cecilia.

Druga omiljena proslava joj je – doček Sunca. “Svi se okupljaju uz staro bolničko stubište, prvo mjesto gdje mogu dotaknuti sunčeve zrake dok obilaze planinu prvi put nakon četiri mjeseca. Zajedno pjevamo i kličemo kako bismo proslavili povratak sunca u naše selo nakon duge zimske tame”, dodala je.

Ima posla

Lokalna kultura također ima neka neobična pravila. Naime, ovdje su, primjerice, mačke zabranjene, no sve je to sastavni dio života koji prihvaćaju i mladi i stari.

“Puno obitelji živi ovdje. U Longyearbyenu živi oko 300 djece mlađe od 15 godina, od ukupno 2595 stanovnika. Postoje dva vrtića, osnovna i srednja škola, srednja škola, pa čak i fakultet“, rekla je.

Longyearbyen, koji se nalazi na najvećem otoku u arhipelagu, također nije bez pogodnosti, unatoč svojoj udaljenoj lokaciji. Cecilia napominje da grad ima “jedno od svega” – “jedan supermarket, jednu poštu, jednu teretanu, jednu benzinsku postaju, jednu knjižnicu, jednu zračnu luku i tako dalje”.

Također, ima puno posla. “Imamo razne barove i restorane koji su puni navečer i vikendom. Jedan popularan događaj je pletenje koje organizira lokalni kafić četvrtkom navečer. Ako se bavite sportom, možete posjećivati ​​razne tjedne sportske događaje, poput badmintona, ili se možete pridružiti lokalnoj pješačkoj grupi. Za kupovinu imamo nekoliko trgovina koje nude opremu i odjeću za aktivnosti na otvorenom te trgovinu ženske odjeće (gdje sam radila) koja prodaje modernu, svakodnevnu odjeću. Longyearbyen je možda malen, ali je iznenađujuće dobro opremljen. Postoji nekoliko lijepih hotela za posjetitelje i niz aktivnosti za istraživanje otoka”, opisala je.

Imaju i bolju internetsku vezu od većine svijeta. “Imamo brzi internet putem optičkih kabela s kopna (Svalbard Undersea Cable System), a Svalbard je dom KSAT-a, najveće svjetske satelitske zemaljske postaje, s klijentima poput NASA-e”, dodala je.

Ostale pogodnosti uključuju niže poreze u usporedbi s Norveškom, koja upravlja Svalbardom, i univerzalnu zdravstvenu skrb. “Posjeti liječnika koštaju nas vrlo malo jer su pokriveni našim porezima. Naša bolnica, smještena u glavnoj ulici, nudi sve bitne usluge, uključujući preglede kod liječnika, hitnu skrb, stomatološke usluge, dječju kliniku, fizioterapiju i rutinske rendgenske snimke. Za sve specijalizirane tretmane koji se ne mogu izvesti lokalno, pacijenti se upućuju na kopno, a letovi su pokriveni našim univerzalnim zdravstvenim sustavom”, rekla je.

Svalbard je i jedino mjesto na svijetu gdje se može živjeti i raditi bez vize, a tamo se nalazi i čuveni trezor sudnjeg dana . “Sve što znam je da volim svoj život ovdje sa svojim dečkom Christopherom i našim psom Grimom. U doglednoj budućnosti, vidim se upravo ovdje na Svalbardu”, zaključila je Cecilia, prenosi Nova.rs.

