Uklanjanje čokoladnih mrlja s tepiha može biti vrlo jednostavno

Dekadentne bijele, mliječne i tamne čokolade smatraju se utjehom i luksuzom. Međutim, vaš tepih neće previše cijeniti ove ukusne poslastice jer lako ostavljaju mrlje.

Štoviše, nakon što se čokolada otopi, stvorit će ljepljiv nered. Stoga, ako slučajno prolijete čokoladu po svom voljenom tepihu ili primijetite strašnu mrlju od čokolade koja se stvara pred vašim očima, odmah očistite svoj tepih.

Da biste to učinili, zgrabite nož za maslac, žlicu ili lopaticu iz kuhinje i sastružite koliko god možete čokolade s tepiha. Kada to učinite, radite izvana prema unutra; ovo će područje umrljano čokoladom zadržati približno istom veličinom, a ne raširiti ga bilo kakvim pokretima u tom smjeru. Također, nastavite brisati nož i raditi s čistom oštricom. Nemojte koristiti krpu da pokušate pokupiti čokoladu, jer će to gurnuti čokoladu dublje u vlakna tepiha, prenosi House Digest.

Ako se čokolada otopi na tepihu, morat ćete je stvrdnuti kako bi postupak s nožem mogao funkcionirati. Dodajte nekoliko kockica leda u plastičnu vrećicu i stavite je na mrlju. (Paket smrznutog povrća također će poslužiti.) Provjerite mrlju; nakon što se čokolada stvrdne, možete ponovno pokušati svojim tupim alatom otrgnuti/ostrugati čokoladu s tepiha. Kada završite, usisajte zamrljano područje kako biste usisali sve ostatke čvrstih pahuljica koje su možda pale između niti tepiha.

Nakon što ste uklonili što više komadića čokolade s tepiha, vrijeme je da operete mrlju koju je čokolada ostavila. Tada ćete koristiti krpu (ili četku). Pomiješajte jednu šalicu hladne vode s jednom žličicom sredstva za pranje posuđa. Nakon što ste pripremili otopinu za čišćenje, umočite čistu krpu od mikrovlakana ili najlonsku četku u sapunicu i utrljajte je na mrlju.

Za najbolje rezultate, ne zaboravite trljati od vanjskih rubova mrlje prema središtu. Nakon što pokrijete mrlju otopinom za čišćenje, pustite je da odstoji pet minuta. Drugom čistom krpom od mikrovlakana brišite zahvaćeno područje dok mrlja više ne bude vidljiva. Možda ćete morati ponoviti ovaj korak nekoliko puta dok mrlja od čokolade potpuno ne nestane.

Sada navlažite drugu krpu i njome uklonite ostatke sapunice s tepiha. Na kraju, ostavite tepih da se suši na zraku nekoliko sati ili preko noći prije nego što ga usisate.

