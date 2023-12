Veliki horoskop za 2024: Ovo su najvažniji datumi u novoj godini

Podijeli :

Tehnologija i financije bit će dvije velike teme u 2024., a ta područja će se povećavati tijekom cijele godine. Možda ćemo vidjeti radikalne pomake na globalnim financijskim tržištima i u svijetu tehnologije, možda ćemo čak vidjeti kako se ta dva svijeta sudaraju s više zemalja koje prihvaćaju ideju digitalne valute.

Odnosi će također biti velika tema 2024. godine. Možemo osjetiti tu izmjenu između potrebe za autonomijom i neovisnošću, s društvom i osjećajem podrške drugih, piše prenosi Forever Conscious.

Godina 2024. je godina broj 8 u numerologiji, a to je broj koji predstavlja sreću, simetriju i beskonačnost.

Sjeverni čvor u konjunkciji s Chironom (siječanj – travanj)

Kako 2024. počinje, Sjeverni čvor u Ovnu i Chiron u Ovnu će se približavati, dolazeći u potpuno poravnanje 11. veljače. To je energija koju ćemo osjećati prva tri do četiri mjeseca u godini, posebno oko 11. veljače i zatim opet, pod Ovnovom pomrčinom Sunca 8. travnja. Chiron je asteroid iscjeljenja, a Sjeverni čvor predstavlja kamo ide naša kolektivna svijest.

Spajanje ovih dviju planetarnih sila stvara snažnu iscjeljujuću energiju koja može pomoći da se svi podignemo. Na najvišoj razini, ova energija može donijeti iscjeljenje i kraj patnje u područjima svijeta kojima je najpotrebnija. Također može donijeti veći pomak u svijesti, omogućujući nam da prepoznamo iscjeliteljske darove koje posjedujemo i koje možemo podijeliti s drugima.

Na osobnoj razini, ova energija je prekrasna za izvlačenje snage iz naših rana i prošlih trauma. Podsjeća nas da naše rane mogu postati portali veće mudrosti, suosjećanja i intuicije. Sve u svemu, ovo je prekrasna energetska dinamika koja će stvarno promijeniti način na koji pristupamo drugima i brinemo se za njih. Ovo usklađivanje moglo bi ukazivati na humanitarnu katastrofu neke vrste koja okuplja svijet za veće dobro.

Jupiter u konjunkciji s Uranom (ožujak-svibanj)

Ovo je vjerojatno najznačajnije usklađivanje 2024. Susret Jupitera i Urana događa se svakih 12-14 godina, ali susret Jupitera i Urana u znaku Bika nevjerojatno je rijedak. Uran je u Biku od 2018., a Jupiter je prešao u Bika 2023., tako da ovdje dobivamo proširenje ovih tema. Bik je obično povezan s financijskim tržištima i našim osjećajem vlastite vrijednosti. Jupiter je planet obilja i ekspanzije, a Uran je planet tehnologije i inovacija.

Ove tri teme bit će prikazane u okviru ovog rasporeda i mogle bi se manifestirati kao glavne vijesti o globalnim financijskim tržištima i digitalnim valutama. Također bi moglo doći do prijenosa bogatstva iz jednog sektora u drugi. Ovo ima potencijal da bude nevjerojatno inovativno vrijeme u kojem se favoriziraju nove tehnologije i izumi. Postoji prilika za povećanje bogatstva pametnim ulaganjima ili novim tehnologijama.

Jupiter i Uran koji dolaze zajedno također mogu stvoriti element iznenađenja ili nestabilnosti. Nešto nas može šokirati ili potresti način na koji razmišljamo o stvarima. Na osobnoj razini, možemo iskoristiti ovu energiju kako bismo proširili svoj način razmišljanja i stvorili bogatiju viziju za sebe i svoj život. Dok se vrhunac ovog usklađivanja događa 21. travnja, osjetit ćemo kako se razvija već u ožujku i kroz cijeli svibanj.

Jupiter ulazi u Blizance (svibanj 2024. – lipanj 2025.)

Jupiter prelazi u Blizance 26. svibnja, prvi put u 12 godina, čineći ga svojim novim domom do lipnja 2025. Jupiter je planet ekspanzije, tako da dok prelazi u Blizance, svi primamo ekspanziju energije Blizanaca. Blizanci su predstavljeni blizancima, gdje je jedan blizanac smrtan, a drugi besmrtan. Ovo predstavlja dualnost života – mi smo i duša i ljudsko biće, i moramo poštovati obje strane našeg izražavanja.

Naša duša zna da smo ljubav i da je život jednostavno niz lekcija i iskustava. Naša duša zna da ćemo se na kraju svi vratiti u svoj pravi dom. Međutim, naše ljudsko ja mora živjeti po pravilima 3D svijeta. Naše ljudsko ja mora se nositi s patnjom, realnošću života na zemlji i ne osjeća uvijek ljubav koju osjeća naše duševno ja. Te dvije strane našeg bića moramo poštovati, poštovati i njegovati.

Ova dvojnost bi mogla postati prisutnija u našim životima pod ovim usklađivanjem, mogli bismo početi širiti svoju svijest o tome kako možemo spojiti dva dijela našeg bića i pronaći veću ravnotežu između naše duhovne strane i materijalističke strane. Blizanci također vladaju stvarima poput komunikacije, pripovijedanja, pisanja, društvenih medija i domaćih putovanja, tako da će sve te stvari vjerojatno biti u središtu pozornosti. Možda ćemo doživjeti pomake u svijetu nakladništva i u svijetu medija. Možda će se pojaviti nova platforma društvenih medija ili će se krajolik društvenih medija razviti.

Jupiter kvadrat Saturn (srpanj-prosinac)

Jupiter i Saturn doći će u izravni kvadrat (90 stupnjeva) jedan s drugim 19. kolovoza i 24. prosinca, ali ćemo energiju toga početi osjećati već u srpnju i do kraja godine. Jupiter u kvadratu sa Saturnom pokrenut će Veliku konjunkciju koju smo imali u prosincu 2020. Lekcije i energija Velike konjunkcije bit će stavljene u dublji pokret. Ako se želite ponovno osvrnuti na energije iza Velike konjunkcije, pogledajte ovaj post ovdje.

Za ovo kvadratno poravnanje, Jupiter će biti u Blizancima, a Saturn će biti u Ribama. Ovo je kombinacija koja može stvoriti trenje i napetost. Jupiter želi da se širimo, ali Saturn želi da se skupljamo i fokusiramo na granice. Možda želimo nešto pretjerati (Jupiter), ali Saturn će biti tu, postavljajući nam granice i vodeći računa da se pridržavamo našeg dijela dogovora. Ova se dinamika može odigrati na mnogo načina, ali u biti se radi o pronalaženju ravnoteže oko toga gdje smo možda malo pretjerani i gdje su nam potrebne neke granice.

Pluton ulazi u Vodenjaka (studeni 2024. – ožujak 2043.)

2024. je godina u kojoj Pluton službeno zauvijek napušta znak Jarca i ulazi u Vodenjaka na sljedeća dva desetljeća. Prelazak Plutona u znak Vodenjaka monumentalna je promjena koja se odvijala posljednjih nekoliko godina. Kako Pluton već neko vrijeme pleše na granici između Jarca i Vodenjaka, već smo počeli doživljavati neke od tema koje su predodređene da dođu. Pluton je poznat kao Gospodar podzemlja, a dotiče se svega što je podsvjesno i zakopano u sjeni.

Pluton radi na razotkrivanju i iznošenju ovih sjena na svjetlo, ali također može zakopati stvari dublje ovisno o tome kako se energija koristi. Dok je bio u Jarcu, tema za Plutona bila je hijerarhija, globalni financijski sustavi i uspostavljanje reda. Iako smo vidjeli neka demontiranja sustava strukture vlasti odozgo prema dolje, također smo vidjeli da su drugi više ukorijenjeni. Pluton pomaže razotkriti gdje postoji zlouporaba moći, ali lako se stvari izgube u sjeni.

U Vodenjaku, Pluton radi na svemu tome stvari koje se odnose na tehnologiju. Ovo je mjesto gdje ćemo vidjeti potres u sustavima napajanja u tehnološkom prostoru. Svijet tehnologije dobit će veliki poticaj pod ovom energijom i dovesti do pojave većih inovacija. Dinamika moći može se promijeniti iu svijetu tehnologije. Pluton u Vodenjaku također je pozitivan znak za humanitarne napore. Možda ćemo vidjeti više potpore u pomaganju drugima i onima koji su manje sretni. Kako se Pluton kreće tako sporo, ovo je rasplet koji se događa vrlo postupno, a veći dio toga odvijat će se iza kulisa. Tek kada Pluton završi svoje putovanje, moći ćemo u potpunosti cijeniti lekcije koje je ponudio.

Retrogradni Mars (listopad 2024. – svibanj 2025.)

Mars je retrogradan najmanje od svih planeta, pa kada se to dogodi, to je nešto na što želimo obratiti pozornost! Mars je planet akcije, motivacije i energije. Kada putuje retrogradno, može smanjiti našu produktivnost, iscrpiti našu energiju i učiniti da osjećamo nedostatak motivacije. Ako smo radili previše, retrogradni Mars također može biti okidač koji nas vodi u sagorijevanje.

Mars također vlada užarenim emocijama, tako da i one mogu isplivati na površinu pod retrogradnim Marsom. Mars službeno počinje svoju retrogradnost u znaku Lava 6. prosinca i vraća se u Raka prije nego što se stacionira izravno 24. veljače 2025. Dok smo u Lavu, možemo osjećati da su teme koncentrirane oko naših osjećaja motivacije i samopouzdanja, kada u Raku, možemo osjećati teme oko naše obitelji, kućnog okruženja i naših emocija. Iako je Mars retrogradan samo od prosinca do veljače, ima razdoblje sjene koje počinje u listopadu i traje sve do svibnja 2025. gdje možemo osjetiti učinke.

