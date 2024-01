Zašto odjeću ne biste trebali sušiti na radijatoru?

Podijeli :

Tara Moore / ImageSource / Profimedia

Domovi koji se bore s vlagom, zimi često imaju dodatnih problema. Ljudi misle da će ako manje otvaraju prozore zimi, imati manje vlage, ali to baš i nije tako.

Stručnjaci koji su proveli studiju upozorili su da bi držanje prozora zatvorenim kako bi domovi bili topli moglo stvarati lažnu ekonomiju jer je potrebno više energije za grijanje domova koji imaju vlagu.

Ovi aparati su hit tijekom zime, ljudi ih masovno kupuju. Pomažu li zdravlju? Evo što kaže liječnik Za ovim aparatima zavladala sveopća pomama: Brojni domovi bore se s istom opasnom pojavom

Vlasnici kuća također bi mogli potrošiti više pokušavajući riješiti probleme s vlagom i plijesni nego što bi potrošili na režije, prenosi Express.

Nedostatak ventilacije čest je problem u domovima. Bez ventilacije topli i vlažni zrak nema kamo izaći što može dovesti do vlage i kondenzacije, a kasnije i plijesni.

Jedan od ključnih načina za izbjegavanje plijesni i tretiranje vlage je pravilno sušenje rublja, što znači da ga ne sušite na radijatorima. Stručnjaci tvrde da sušenje odjeće na radijatorima ne samo da blokira toplinu, već spriječava cirkuliranje zraka.

“Također oslobađa velike količine vodene pare u dom dok se odjeća suši, što može dovesti do kondenzacije. Sušite odjeću vani kad god je to moguće, a ako odjeću morate sušiti u zatvorenom prostoru, koristite stalak za sušenje ili klimatizaciju u dobro prozračenoj prostoriji”, savjetuju

Kada sušite odjeću u zatvorenom prostoru na stalku za sušenje, otvorite prozor ili vrata na 15 minuta kako biste povećali ventilaciju.

Stručnjak za interijere Owen Whitlock iz Beanbags.co.uk također je rekao da vješanje odjeće preko radijatora može uzrokovati razvoj plijesni.

“Iako će se mokra odjeća na radijatore isušiti, to bi moglo uzrokovati prekomjernu kondenzaciju u vašem domu. To će dovesti do plijesni koja može stvoriti razne vrste oštećenja, uključujući bojenje boje, a da ne spominjemo alergene koje plijesan može proizvesti. Osim toga, to bi moglo povećati troškove vašeg računa za grijanje. Vješanje odjeće preko vrha vašeg radijatora spriječit će ga da grije vašu kuću, što znači da će kotao morati raditi više nego što treba, a time i povećati njegove tekuće troškove”, rekao je Whitlock.

Ako sušite svoju odjeću ispravno, a svejedno vam se stvara kondenzacija i plijesan, možete pokušati upotrijebiti odvlaživač zraka. Odvlaživači rade tako što uvlače zrak i uklanjaju vlagu što pomaže u sprječavanju razvoja plijesni u domu.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Račune za režije možete plaćati na stotinama mjesta, ali razlika je u naknadama. Evo gdje su najniže, a gdje najviše Ima li Boga?