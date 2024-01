Ovi aparati su hit tijekom zime, ljudi ih masovno kupuju. Pomažu li zdravlju? Evo što kaže liječnik

Podijeli :

Hladno vrijeme ne donosi samo snijeg, donosi i probleme s vlagom u domovima zbog suhog zraka, što može biti jako loše za zdravlje.

Naime, Britanci su toga svjesni pa masovno kupuju odvlaživače zraka te se tako nose s problemom vlage i, posljedično, plijesni u domovima. Samo, oni ne služe isključivo u te svrshe nego i kako bi održavali domove toplima, odnosno, kako bi se štedila energija. Stavka koja je sve skuplja u Velikoj Britaniji. Dakle, “dva u jedan” rješenje.

Odvlaživač zraka: Kako se koristi, zbog čega je dobar i koji su mu nedostaci?

Odvlaživači u Hrvatskoj još uvijek nisu toliko popularni, ali može ih se pronaći u praktički svakoj trgovini s kućanskim uređajima. Ima ih po raznim cijenama, od 170 do 350 eura, no najbitnije je kod stručnjaka provjeriti jesu li napravljeni po standardima i kakav tip uopće jest za određeni dom. Naime, postoje razni faktori, od učinkovitosti i brzine odvlaživanja, težine uređaja, buke, volumena spremnika, a uz to mogu biti kondenzacijski, koji hladi usisni zrak ili apsorpcijski, koji ga zagrijava.

Liječnici su složni, vlaga i plijesan opasni su za zdravlje.

“Naravno, odvlaživači mogu pomoći ako su napravljeni po standardima. Itekako su korisni i nude benefite, posebno za kronične bolesnike”, potvrdio nam je specijalist internist i pulmolog KBC-a Zagreb Saša Srića pa nastavio:

“Akutne infukcije, a u ovo vrijeme ih ima ‘more’, pojačane su u razdoblju suhog zraka i nedostatka vlage, zbog čega je prevencija poželjna.”

Ali, dok kronični bolesnici znaju za probleme koje imaju s dišnim putevima, osobe koje se s tim problemom prije nisu susretale, moraju obratiti pozornost na određene simptome.

“Oni su kašalj i povišena temperatura. Ako oni potraju tri dana ili duže, potrebno je otići obiteljskom liječniku, koji je prva linija obrane. Dakle, ne odmah na Hitnu. Ako pak takvo stanje, unatoč dobivenoj terapiji, potraju duže od tri tjedna, onda su potrebni rendgen pluća i slika kompletnog prsnog koša. Ovo se posebno odnosi na one koji su nedavno preboljeli hripavac”, naglasio je Srića.

Još je jednom ponovio da vlaga predstavlja ogroman problem za dišni sustav pa ako netko u svom domu vidi crne mrlje na zidu, trebao bi reagirati.

Za ovim aparatima zavladala sveopća pomama: Brojni domovi bore se s istom opasnom pojavom

“U toj situaciji treba pristupiti rješavanju problema, a ne ga ignorirati, posebno ako se radi o kroničnim bolesnicima. A jedno od rješenja su, svakako, spomenuti odvlaživači zraka”, zaključio je stručnjak u razgovoru za N1.

Iako su od velike pomoći, za kvalitetu zraka u domovima svejedno je potrebno često provjetravanje. Važno je napomenuti i da odvlaživači ne mogu riješiti problem plijesni, oni služe kao prevencija.

Ako si pak netko ne može priuštiti odvlaživač, a ima problema s vlagom u zatvorenom prostoru, treba otvarati više prozora istovremeno i ostaviti ih tako na nekoliko minuta. To neće rashladiti unutrašnjost, ali će smanjiti relativnu vlažnost. Takvi potezi preporučaju se odmah nakon kuhanja ili pranja odjeće koja se suši u zatvorenom prostoru.

