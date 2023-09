Zašto mačke prislanjaju stražnjicu uz ljudsko lice? Stručnjaci otkrili razlog ovog čudnog ponašanja

Podijeli :

Reader's Digest upitao je stručnjake zašto mačke prislanjaju stražnjicu uz čovjekovo lice.

Kao i kod mnogih drugih čudnih aspekata ponašanja mačaka – poput toga zašto vas mačka liže ili se trlja uz vas – postoji razlog zašto mačke rade ono što rade. Vaterinari i stručnjaci za ponašanje mačaka objasnili su za Reader’s Digest zašto mačke često vole pokazivati svoje stražnjice.

Zašto mačke prislanjaju stražnjicu uz vaše lice?

Zapravo postoji nekoliko razloga zašto vaša mačka prislanja svoju stražnjicu uz vaše lice – i svi ukazuju na snažnu vezu između vas i vašeg krznenog prijatelja. Dakle, ovo ponašanje zapravo ima pozitivno značenje!

Vaša mačka vas stvarno voli: Iako se može činiti odbojnim, kada mačka prislanja svoju stražnjicu uz vaše lice, to je znak da vas voli. Puno. “Ovo je način na koji mačka pozdravlja vas sa zagrljajem. To je topli pozdrav, kao: ‘Evo moje stražnjice – evo tko sam ja.’ I oni to ne rade sa svima. Mačke to rade samo sa svojim posebnim osobama”, kaže stručnjakinja Jennifer Hawkins.

Vaša mačka vam vjeruje: Kada to mačka radi, ostavlja ranjivo područje svog tijela izloženim, kaže stručnjakinja Amy Tate. Drugim riječima, to znači da vaša mačka ima potpuno povjerenje u vas. “Okretanje intimnog dijela tijela prema vama znak je da vas je vaša mačka prihvatila u svoju društvenu grupu”, objašnjava ona. “Trebali biste to smatrati velikim priznanjem.”

Vaša mačka želi pažnju: Osim što izražava svoju ljubav i povjerenje, vaša mačka vjerojatno također traži malo maženja ili hrane. “Mačke su pametne”, kaže dr. Hawkins. “Znaju da nismo mačke, pa ne očekuju da ćemo reagirati kao mačka i staviti nos tamo, ali traže malo ljubavi i pažnje zauzvrat.”

To je ono što mačke rade međusobno: “Mačke koje imaju prijateljski odnos često će se pozdravljati tako da se njuše nosom uz nos, a zatim slijedi runda njuškanja stražnjice”, kaže certificirana stručnjakinja za ponašanje mačaka Pam Johnson-Bennett. “Kada vaša mačka dođe do vas i predstavi svoju stražnjicu, to je prijateljska gesta i pozivnica. Naravno, vaša mačka će razumjeti ako ne želite slijediti.”

Što to znači za vaš odnos s mačkom?

Ako vaša mačka redovito prislanja svoju stražnjicu uz vaše lice, trebate to smatrati dokazom da je veza između vas i vaše mačke jaka. “Možda se čini uvredljivim što mačka bira usmjeriti svoju stražnjicu prema vama, ali zapravo je to kompliment”, kaže Johnson-Bennett. “To znači da se mačka osjeća ugodno i sigurno. To je pozitivan znak koji ukazuje na snažnu vezu. Vjerojatno to znači i da je vaša mačka sretna u tom trenutku.”

