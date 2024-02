Možete li se zbog jedenja ostataka riže i tjestenine ozbiljno razboljeti?

Podijeli :

Iako se mnogi redovito klone sirove piletine i neohlađene majoneze jer misle da će tako spriječiti trovanje hranom, u kuhinji vreba još jedna opasnost - ostaci riže.

Stanje koje proizlazi iz trovanja koje uzrokuje Bacillus cererus, bakterija koja predstavlja rizik kada se kuhana hrana dulje vremena ostavi na sobnoj temperaturi, često se naziva upravo sindromom podgrijane riže. Ova bakterija može uzrokovati napade povraćanja i proljeva.

“Ovo je bakterija otporna na toplinu, rast će na višim temperaturama”, rekao je za Global News Jason Tetro, mikrobiolog iz Edmontona i specijalist za nove patogene.

To znači da čak i ako kuhate rižu, bakterije mogu preživjeti.

“Razlog zašto je to zabrinjavajuće je taj što određene vrste Bacillus cereus mogu stvoriti toksin. Postoje dvije vrste toksina, jedan će uzrokovati proljev, a drugi povraćanje, ali oba čine da se osjećate jako loše”, kaže.

Bacillus cereus nalazi se u svim sredinama. I dok često upiremo prstom u rižu kao glavnog krivca, ova bakterija može kontaminirati i tjesteninu, kuhano povrće i meso.

Iako ova bolest koja se prenosi hranom nije novi fenomen, nedavno je izazvala pravu uzbunu na društvenim mrežama, nakon što se desetljećima stara vijest ponovno pojavila na TikToku. Mikrobiolozi oglašavaju uzbunu, koristeći platforme poput TikToka kako bi podsjetili ljude na važnost pravilnog kuhanja i skladištenja namirnica poput riže i tjestenine.

Izvorno objavljeno 2011. u Journal of Clinical Microbiology, izvješće o slučaju kaže da se 2008. 20-godišnjak iz Belgije razbolio i umro nakon što je pojeo obrok od ostataka špageta s umakom od rajčice, koji su bili pripremljeni pet dana prije i stajali su u kuhinji na sobnoj temperaturi. Nalazi autopsije otkrili su prisutnost bakterije B. cereus u ostacima, što ukazuje da je to vjerojatni uzrok smrti inače zdrave osobe, stoji u izvješću.

Zašto je riža glavni kandidat za razvoj ove bakterije? Nekuhana riža može sadržavati spore Bacillus cereus, koje mogu opstati čak i nakon kuhanja.

“Raste od oko 5 C do oko 60 C”, objasnio je Tetro. “Ali problem s ovom bakterijom je taj što stvara spore, a te su spore otporne na toplinu, što znači da čak i ako slučajno kuhate rižu, ako su spore tamo, one će omogućiti klijanje ili rast bakterija kada se vrati na normalnu temperaturu.”

To znači da kada se riža vrati na sobnu temperaturu, u njoj se stvaraju idealni uvjeti za razmnožavanje bakterije i proizvodnju toksina. I ne treba dugo da se spore razmnože. Prema studiji iz 2023. objavljenoj u Foods, kolonija B. cereus može doživjeti “brzi rast” nakon šest sati “sjedenja” na temperaturama u rasponu od 25 C do 30 C.

Studija je primijetila da su riža i jela na bazi riže često sudionici u incidentima trovanja hranom uzrokovanim bakterijom B. cereus zbog svoje škrobne prirode i osjetljivosti na pogrešno rukovanje tijekom skladištenja i zagrijavanja.

Tetro preporučuje jednostavan način da se zaštitite koliko je moguće – kada skuhate rižu, ohladite je unutar dva sata od kuhanja. “Nakon otprilike dva sata, trebala bi pasti ispod 60 C. Kada je možete dodirnuti bez upotrebe rukavica, onda je to vjerojatno dobro vrijeme da je možete staviti u hladnjak”, rekao je.

Kada je riječ o ovoj bolesti koja se prenosi hranom, može proći i nekoliko dana dok se bakterije ne razviju. Međutim, hlađenje riže na 4 C trebalo bi spriječiti rast bakterija. Tetro preporučuje da skuhanu rižu držite u hladnjaku tri do četiri sata, a nakon toga da napravite nešto svježe.

