Benčić o Jandrokoviću: Čudi me da ovu činjenicu ne spominje

Predsjednica Kluba Možemo Sandra Benčić poručila je u srijedu, nakon uhićenja direktora zagrebačke Ustanove za upravljanje sportskim objektima Koste Kostanjevića, da podržavaju istragu, ali smatraju da uhićenje na početku kampanje uoči lokalnih izbora nije slučajnost.

“Naravno, podržavamo istragu i želimo, ako je i za jedan euro oštećen Grad, da se to apsolutno istraži. Kroz ove četiri godine stvarali smo sve moguće preduvjete da se, propustom ili kaznenim djelom, oštećenje gradskog proračuna može otkriti i da se to vidi”, poručila je Benčić u Saboru.

Naglasila je kako su upravo zbog toga u Zagrebu uveli sustav koji prikazuje u realnom vremenu sve transakcije Grada i omogućili eventualniom zviždačima da prijave sve nepravilnosti.

Važno je da se nepravilnosti ili još gora djela otkriju, pa tako i ovom slučaju, no Benčić ne misli da je slučajnost što se uhićuje direktora baš početkom kampanje uoči lokalnih izbora.

Podsjetila je na nedavno uhićenje Mile Kekina, supruga saborske zastupnice Možemo Ivane Kekin, na dan glasanja u Saboru o glavnom državnom odvjetniku Ivanu Turudiću.

“DORH je nalog poslao to jutro na Županijski sud, to jutro je potvrđen i to jutro je poslan istražiteljima, koji su uhitili Kekina nekoliko sati prije nego što će njegova supruga morati glasati o povjerenju Turudiću. Danas, početak lokalne kampanje, imamo ovo uhićenje i mi ne mislimo da je to sve slučajno. Ali isto tako, želimo da se sve istraži neovisno i oslobođeno bilo kakvih vanjskih ili političkih pritisaka”, kazala je.

“Mnogima smo stali na žulj”

Četiri godine nijedan naš član niti Gradska uprava nisu imali niti jednu aferu, podržavali su raščišćavanje kriminala koji se u Zagrebu događao desetljećima i sigurno smo mnogima stali na žulj. Tako ćemo nastaviti i dalje jer nas ništa od toga neće zastrašiti, poručila je Benčić.

Govoreći o uhićenom direktoru Kosti Kostanjeviću, bivšem SDP-ovcu koji je na čelo Ustanove za upravljanje sportskim objektima došao još za vrijeme gradonačelnika Milana Bandića, Benčić je istaknula kako je zaposlen na javnom natječaju te da ga osobno ne poznaje.

“U svim ustanovama, i to je ta razlika između nas i HDZ-a, ravnatelji se zapošljavaju na temelju javnog natječaja i nisu članovi naše stranke. Kostanjevića osobno ne znam, mogu reći ono što sam pročitala u medijima, da je zaposlen od ranih 2000-tih, javio se na natječaj i odabralo ga je Upravno vijeće, a ne gradonačelnik”, rekla je.

Komentirajući izjavu predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića, koji je kazao kako ga uhićenje ne iznenađuje i da HDZ s tim nema veze, Benčić je poručila kako je zaštitarska tvrtka, koja je osumnjičena za izvlačenje novca i utaju poreza, u suvlasništvu istaknutog HDZ-ovca.

“Čudi me da Jandroković tu činjenicu ne spominje. Zakon o javnoj nabavi ne daje nam mogućnost da isključimo tvrtke u vlasništvu HDZ-ovaca, zato je jako važan sustav kontrole koji smo postavili, da se takve stvari mogu otkrivati, a ponukala bih i državu da to napravi”, rekla je.

Policija je po nalogu Uskoka u tzv. aferi Hipodrom uhitila direktora Ustanove za upravljanje sportskim objektima Kostu Kostanjevića, a osumnjičeni su i suvlasnik zaštitarske tvrtke Eurolex Domagoj Galić i njegov otac Slavko Galić, neslužbeno se doznaje.

