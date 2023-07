Naši mladi robotičari plasirali se na svjetsko prvenstvo, ali trebaju vašu pomoć

Podijeli :

Mladi robotičari iz Rijeke i Istre kvalificirali su se kao jedini predstavnici Hrvatske na svjetsko prvenstvo robotike koje će se u listopadu održati u Singapuru, pa su započeli prikupljanje donacija za pokrivanje troškova odlaska na natjecanje.

To je najprestižnije natjecanje u robotici FIRST Global Challenge 2023. Ekipu pod nazivom Team Croatia čine najbolji članovi ekipe Zvane Roboticz iz Srednje škole Zvane Črnje Rovinj te najbolji pojedinci iz robotičke ekipe Robonada iz udruge Pozitron. To su Iva Sošić, Marija Šimunović, Maša Šverko, Stefano Poropat, Leon Matejčić i Adrian Legović, u dobi od 14 do 17 godina.

Pokazali su iznimnu stručnost, vještine i inovativnost tijekom pripreme za kvalifikacije te za vrijeme samih kvalifikacija. Predvode ih mentori Lara Kukec, Jelena Svilar i Lovro Šverko, stoji u priopćenju tima.

Mladi hrvatski robotičari plasirali su se na važno natjecanje, ali trebaju pomoć

Uplate donacija primaju se na žiro račun udruge Pozitron ili putem prijava na obrascu za sponzore na web stranici udruge. “Time se postaje sponzor koji podržava napredak i svijetlu budućnost na području robotike i STEM-a te se inspirira i motivira buduće generacije”, navedeno je.

“Ne samo da želimo ostvariti uspjeh na natjecanju, nego imamo i dugoročne ciljeve. Želimo ostaviti trajni utjecaj, u lokalnoj zajednici i globalno kroz promicanje suradnje, raznolikosti i izvrsnosti, želimo unaprijediti područje robotike, poboljšati živote kroz tehnologiju i inspirirati sljedeću generaciju inženjera i znanstvenika te, u jeku sve većih rasprava oko utjecaja umjetne inteligencije na čovjeka, pokazati koliko je važno razumjeti poslove budućnosti i znati upravljati procesima“, poručuju iz robotičkog Teama Croatia.

Voditeljica tima Iva Sošić ističe da je kvalifikacijsko natjecanje zahtijevalo mnogo napornog istraživanja i timskog rada. Morali su dizajnirati, izgraditi i programirati robota koji će se natjecati u različitim izazovima koji su im bili nepoznati sve do trenutka objave zadatka za kvalifikacije. Njihova predanost i upornost donijele su im uspjeh na državnoj razini, a pobjedom u kvalifikacijama su stekli priliku i čast predstavljati Hrvatsku na svjetskoj pozornici u Singapuru.

Nakon kvalifikacijskog natjecanja, Team Croatia je nastavio s poboljšanjem svog robota, istraživanjem novih tehnologija i strategija.

Kako je istaknuto u priopćenju, ovo je logičan nastavak dosadašnjih hrvatskih uspjeha. Prethodni članovi Teama Croatia: Lara Kukec, Alen Vinčić i Andrej Burazerović – učenici Srednje škole Zvane Črnje Rovinj, već su 2021. ostvarili uspjeh na svjetskoj razini, osvojivši treće mjesto u kategoriji Health na FIRST Global Challenge natjecanju u 2021. godini, surađujući sa ekipom iz Australije na zajedničkom inovacijskom projektu uz mentorstvo svojih nastavnika te mentora iz udruge Pozitron.

