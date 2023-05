Ne gledajte sat kad ne možete spavati, umjesto toga učinite ovo

Podijeli :

Kad ne možete spavati, sat djeluje kao da vam se ruga. "Barem ću spavati sedam sati", možda ćete pomisliti dok ležite, ali ako ste još budni sat vremena kasnije, tada dobivate samo šest sati sna, a šest sati nije puno. A ako još niste dovoljno umorni, onda ćete spavati manje od šest sati i na kraju samo ležite u krevetu i razmišljate o tome kako ćete biti umorni ujutro.

Ako vam ovo zvuči poznato, niste sami. Znanstvenici koji se bave spavanjem odavno su prepoznali ideju kako glednaje na sat zapravo nije umirujući faktor koji zapravo može pridonijeti nesanici. To nije nužno uzrok vaših problema sa spavanjem, ali ih može pogoršati.

Primjerice, recimo da imate neki manji problem koji vam otežava spavanje. Upadate u ciklus noćnog stresa, lošeg sna, a zatim ste sljedeći dan umorni. Tada se počinjete bojati vremena za spavanje jer znate da će se sve ponoviti.

Prije nego što to shvatite, možda uzimate lijekove za spavanje, koji imaju svoje zdravstvene rizike. Nedavna studija otkrila je da “praćenja vremena”, kako su znanstvenici nazvali gledanje na sat, možda tjera ljude da uzimaju lijekove koji im inače ne bi bili potrebni, piše Lifehacker.

Dakle, što možete učiniti umjesto toga?

Jedan od autora te studije kaže da vam može pomoći obećanje sebi da nećete gledati koliko ima sati. Pokrijte zaslon budilice ili, ako mobitel koristite za provjeru vremena, stavite ga izvan izvan svog dosega. Ako se alarm još nije oglasio, još je noć i to je sve što stvarno trebate znati.

Bez sata biste se mogli brinuti da ne znate spavate li dovoljno ili ne. Ali, čak ni sa satom, ne brojite sate nužno točno. Oni sati za koje mislimo da smo potpuno budni, često tonemo u san i izlazimo iz njega, a dobivamo ga više nego što mislimo da jesmo.

Još jedna umirujuća misao je ta da je opuštanje gotovo jednako dobro kao san. Ako ne možete spavati, sljedeća najbolja stvar je mirno ležanje u krevetu zatvorenih očiju. To vam može dati neke od prednosti meditacije, a postoji čak i hipoteza da vam meditacija daje veće prednosti od sna. Bila to istina ili ne, to je utješna misao kada ležite budni usred noći.

A ako vam je potreban još jedan razlog više da prestanete brinuti, sjetite se da je opuštanje jedan od najboljih načina da zaspite – dakle, zaspali ili ne, pomažete svom tijelu i mozgu pronalazeći opuštajući način da potrošite preostali sati u noći.

