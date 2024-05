Ove stvari već na vjenčanju otkrivaju da će se mladenci razvesti

Podijeli :

Dating stručnjak rekao je da postoji mnogo crvenih zastavica koje mogu pokazati hoće li se veza produžiti nakon braka.

Ako idete na vjenčanje ove godine, postoji nekoliko znakova na koje trebate obratiti pozornost kako biste utvrdili hoće li brak potrajati, kaže za Business Insider dating stručnjak Anwar White.

1. Mladoženja koji mladenki gura tortu u lice

Za neke je tradicija da se mladenci trljaju tortom po licu prije nego što se desert posluži njihovim gostima. White je rekao da je ključno obratiti pozornost na to kako par pristupa tom činu.

“Ako je to ljubav, ako je više milovanje, to je jedno”, rekao je White. Ako je trljanje kolača snažnije, dodao je, to ukazuje da mladoženja možda krije “duboku agresiju” i da mu je ugodno ponižavati partnera.

“Ako je mladoženja spreman učiniti to pred vašim prijateljima i obitelji, ne mogu zamisliti što je spreman učiniti u privatnosti vašeg doma”, rekao je White.

2. Usmjeravanje pažnje na sebe

“Kada vidim da netko usmjerava pažnju na sebe, to mi daje do znanja da pokušava svadbu napraviti predstavom o sebi, a ne o bračnom zajedništvu”, istaknuo je White.

3. Velika svadba

Neki od najuspješnijih brakova koje je White vidio započeli su bijegom ili ležernijim slavljem.

Nasuprot tome, rekao je, neki od najmanje uspješnih parova bili su domaćini složenih vjenčanja, koja mogu više nalikovati spektaklima nego autentičnim slavljima ljubavi.

4. Govori članova obitelji

Ljudi koji drže svadbene govore većinu svojih primjedbi posvetit će osobi u paru koju najbolje poznaju, rekao je White. Ali negdje u govoru, dodao je White, trebala bi se barem spomenuti druga osoba.

Ako je govornik usredotočen isključivo na svoju osobu, rekao je da to može značiti jednu od dvije stvari: “Prvo, ne sviđa im se ta osoba”, rekao je.

“Oni se drže stare mantre ako nemaš ništa dobro za reći, nemoj uopće ništa reći. Ili drugo, ne poznaju dovoljno drugu osobu”, dodao je.



