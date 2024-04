Ovih 5 namirnica su opasne za vaše srce, koliko ih često jedete?

Podijeli :

Pexels

Hrana koju konzumiramo i zdravlje srca su povezani na puno načina. Prehrana igra ključnu ulogu u očuvanju zdravlja srca i prevenciji srčanih bolesti, koje su jedan od vodećih uzroka smrti širom svijeta. Naime, od tih bolesti umire skoro svaka druga osoba u zemljama tzv. zapadne civilizacije i to ih svrstava u najčešće nezarazne bolesti, odgovorne za čak 20,5 milijuna smrti godišnje na razini svijeta. Procjenjuje se da će do 2030. godine smrtnost porasti i do 23 milijuna godišnje, ako se sadašnji trendovi ne zaustave.

Stručnjaci tvrde da su za zdravlje srca i krvnih žila najveća prijetnja zasićene masti, trans masti te hrana bogata natrijem i šećerom. Nastavite čitati i saznajte koje su namirnice bogate tim tvarima i nastojte ih izbjegavati ili prorijediti njihovu konzumaciju, piše Centar zdravlja.

Slanina

Više od polovine kalorija u slanini potiče od zasićenih masti, koje mogu povećati LDL kolesterol i povećati vaše šanse za srčani ili moždani udar. Osim toga, puna je soli, koja podiže krvni tlak i ubrzava rad srca. Visoke količine natrija mogu dovesti do moždanog udara, srčanih bolesti i srčane insuficijencije, a dodani konzervansi u slanini također su povezani s ovim problemima.

Nutricionistica navodi dvije supernamirnice koje treba izbjegavati i četiri koje treba jesti redovito za bolje zdravlje Ove tri naizgled zdrave namirnice uzrokuju debljanje

Crveno meso

Jedenje previše govedine, janjetine i svinjetine može povećati vaše šanse za srčane bolesti i dijabetes. To može biti zato što je meso bogato zasićenim mastima, koje mogu podići kolesterol. Nedavne studije ukazuju na način na koji crevne bakterije obrađuju dioi mesa koji se zove L-karnitin. Ograničite porcije crvenog mesa i birajte manje masne komade.

Gazirani sokovi

Konzumiranje malih količina šećera nije štetno, ali gazirani sokovi sadrže više šećera od preporučenog dnevnog unosa. Ljudi koji piju gazirane sokove imaju tendenciju da dobiju na težini i veća je vjerojatnost da će biti gojazni i imaju dijabetes tipa 2, visok krvni tlak i bolesti srca. Iako je znanost i dalje podijeljena po pitanju dijetalnih pića, neka istraživanja su ih povezala sa debljanjem i moždanim udarom. Najbolja opcija je obična, gazirana ili nezaslađena voda s okusom.

Pekarski proizvodi

Torte, keksi i muffini trebaju da budu povremena poslastica. Obično su puni dodanog šećera, što dovodi do povećanja tjelesne težine. Oni su također povezani s višim razinama triglicerida, što može dovesti do srčanih oboljenja. Njihov glavni sastojak je bijelo brašno, koje može povećati šećer u krvi i učiniti vas još gladnijima. Napravite zdravije poslastice i zamijenite pšenično brašno integralnim brašnom, smanjite šećer i koristite biljna ulja umjesto maslaca ili masti.

Prerađeno meso

Kobasice i salame su najgore vrste mesa za zdravlje srca. Sadrže velike količine soli i veoma su bogate zasićenim mastima. Što se delikatesnog mesa tiče, pureće meso je bolja opcija od ostalih salama jer nemaju zasićene masti. Međutim, i dalje sadrže priličnu količinu natrija, tako da nisu tako zdrave kao cpureća prsa.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Legendarni psiholog prije 57 godina otkrio formulu 7-38-55, a to je i danas tajna emocionalno inteligentnih ljudi Kardiolog: Jedino što je gore od kave je kava s mlijekom