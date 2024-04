Ovo su najdugovječnije televizijske serije svih vremena

Podijeli :

Patrick T. FALLON / AFP

Dobra priča, "catchy" sadržaj i malo televizijske magije recept su za postojanost TV serija, a ona ponekad traje i desetljećima. U 2024. televizijskih i drugih programa uistinu ne nedostaje, no rijetke su serije koje su uspjele osvojiti publiku do te mjere da dobiju priliku potrajati nekoliko sezona.

Potrebno je pronaći pravi balans i sve potrebne sastojke da bi se dugo godina zadržala jednaka fascinacija gledatelja, kao i da priča prelazi s jedne na drugu generaciju. Tportal je izdvojio neke od najdugovječnijih TV serija kojima je uspjelo upravo to.

1. Simpsoni – 34 sezone

Animirana serija Simpsoni definitivno je jedna od najdugovječnijih u povijesti televizije. Sve je počelo još 1987. kao kratki skeč u showu Tracey Ullman, dvije godine kasnije krenulo se sa snimanjem, a i nakon 34 impresivne sezone ludilo ne prestaje. Ono čemu može zahvaliti takvu popularnost kritika je društva na smiješan i pomalo lukav način, a scenaristi su u svojim komentarima na aktualne događaje bili toliko precizni da su im za pojedine situacije pripisali i zasluge predviđanja.

2. South Park – 27 sezona

Za razliku od Simpsona, South Park djeluje na sličan način, no malo je više politički nastrojen. Njihove fore i priče nikada ne zastarijevaju, čemu u prilog ide i 27 sezona prikazanih na Comedy Centralu, a i dalje privlače milijune gledatelja.

3. Sesame Street – 54 sezone

Nakon nevjerojatne 54 godine Sesame Street i dalje traje, a epizode se prikazuju na američkom PBS-u. I toliko godina kasnije serija educira djecu, a o njenoj veličini govori i podatak da je najvećim svjetskim zvijezdama najveća čast pozivnica da gostuju u njoj.

4. The Tonight Show – 70 sezona

Kasnonoćni program ima svog aduta: noćni showovi s neviđenom gledanošću – od Saturday Night Livea (koji se emitira već 49 sezona) do The Late Late Showa (29 sezona) – izdržali su test vremena.

Unatoč zavidnim brojkama, samo je jedan na vrhu. Niti jedan show nije trajao toliko dugo koliko to uspijeva The Tonight Showu, u kojem je tijekom godina bilo angažirano šest komičara voditelja – Steve Allen, Jack Paar, Johnny Carson, Jay Leno, Conan O’Brien, a trenutni je voditelj Jimmy Fallon.

5. Coronation Street – 64 sezone

Ova britanska sapunica, koju je stvorila Granada Television, prikazuje se na ITV-u od 9. prosinca 1960. Radnja je smještena u Coronation Street u izmišljenom gradu Weatherfieldu i do danas je prikazano nevjerojatnih 11.213 epizoda. Odmah iza nje je General Hospital sa 61 sezonom i osvojenih 14 Emmyja, a tu su i Zvijezda vodilja i Naši najbolji dani, svaka s po 57 sezona.

6. Last of the Summer Wine – 31 sezona

Britanski sitcom, smješten u Yorkshireu, na BBC-ju je emitiran od 1973. do 2010. godine. Kreirao ga je i napisao Roy Clarke, a zaluđenost njime trajala je čak 31 sezonu. Američki pandan Last of the Summer Wine, iako sa samo 16 sezona, serija je Uvijek je sunčano u Philadelphiji, koja je debitirala 2005. godine te i dalje zabavlja gledatelje, a 17. sezona očekuje se kasnije ove godine.

7. Zakon i red – 23 sezone

Krimi drama Zakon i red svoju je premijeru imala 1990. i od tada joj popularnost nije pala. Dapače, sve se samo proširilo, pa uz Zakon i red sada imamo cijelu franšizu, među kojima su Zakon i red: Odjel za žrtve te Zakon i red: Organizirani zločin.

