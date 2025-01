Pilot objavio koliko točno zaradi od svakog leta

Podijeli :

Pixabay/Ilustracija

Garrett Ray, pilot, objavio je video u kojem objašnjava koliko novca zaradi po letu, kao i koji su poslovi za njega najisplativiji. Njegov cilj je bio inspirirati ljude da se bave ovim poslovima.

Kako je objasnio, plaćen oko 200 eura po satu rada, ali je objasnio što to zapravo znači u pogledu vremena koje provodi na svakom od tih putovanja.

Analizirajući troškove određenog leta, on je prvo putovao kao putnik s aerodroma LaGuardia u New Yorku do Međunarodnog aerodroma Dallas Fort Worth u Texasu, a zatim se vratio natrag. Ukupno je za taj posao zaradio 1.556 dolara (1.227 funti), prenosi Nova.rs

Ovo su poslovi koje možete sami pokrenuti, ne trebate puno uložiti, a zarada je odlična

Pilot je rekao da voli ovu rutu jer može obavljati zadatke dok je u deadheadingu i nije dugo odsutan prije nego što se vrati kući.

Dok je proveo nešto više od sedam sati u avionu, ukupno “vrijeme van baze“ bilo mu je nešto više od devet sati, što znači da je putovanje bilo kratko i moglo se završiti u jednom danu.

Pilot je također rekao da bi mogao zarađivati i više ako bi napredovao na poziciju kapetana ili uzimao određene rute u određenim terminima. U drugom videu objasnio je kako je zaradio 5.500 dolara (4.515 funti) za duži let između Phoenixa i JFK-a, gdje su mu uračunati i dodatni faktori poput blagdanske naknade.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Važna obavijest: Izbrišite ovu aplikaciju, može čitati poruke i ukrasti bankovne podatke Kosor o čestitci Stiera Milanoviću: On je prejaka figura da mu se Plenković usudi poslati politički šamar