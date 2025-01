Kosor o čestitci Stiera Milanoviću: On je prejaka figura da mu se Plenković usudi poslati politički šamar

Podijeli :

Bivša premijerka Jadranka Kosor gostovala je u N1 Studiju uživo gdje je s našim Domagojem Novokmetom komentirala reakcije poslije predsjedničkih izbora.

“Mislim da je u analizama poslije izbora izostalo što je sve Dragan Primorac govorio Milanoviću. Nazvati nekoga Putinovim igračem, to je jako opasna teza. Mene je jako taknulo i inzistiranje da Milanović prelazi preko grobova hrvatskih branitelja. S tim se ne igra u političkoj utakmici. Na sve ovo Milanović nije žestoko reagirao. I na kraju dana pozvao je na suradnju i ja mislim da je to bio prijelomni trenutak kad je tu ruku trebalo prihvatiti”, komentirala je Kosor reakcije iz HDZ-a poslije izbora te dodala da se cijela situacija oko odbijanja sudjelovanja na inauguraciji predsjednika pretvara u neku vrstu lošeg showa.

“Ja mislim da Plenković ne može prihvatiti činjenicu da će još nešto manje od tri godine morati surađivati s Milanovićem i kad bi mogao da bi preslušao svakog od birača koji su glasali za Milanovića i uvjeravao ih da su pogriješili”, dodala je Kosor.

Kosor: O odlasku na inauguraciju treba odlučiti Sabor, Jandroković ne predstavlja samo 76 zastupnika

Dinamika u SDP-u

Kosor se osvrnula i na reakcije unutar SDP-a na Milanovićevu pobjedu te na Hajdaša Dončića koji najavljuje da je on budući premijer RH.

“On isto ne može razumjeti politički trenutak i meni je to jako neugodno gledati. Pobjeda Milanovića je pobjeda Milanovića. To je njegova osobna pobjeda. Hajdaš Dončić i danas i jučer pokazuje da je jako netalentiran za taj posao, a to je jedna jako dobra vijest za Plenkovića. On nema sposobnost gledati širu sliku”, rekla je Kosor te dodala da SDP čeka rudarski posao ako žele imati dobre rezultate na lokalnim izborima.

Čestitke Milanoviću

Kosor je komentirala i Davora Ivu Stiera koji je jedan od rijetkih HDZ-ovaca koji je čestitao Milanoviću, a zbog toga nije bio prozvan.

“Stier je jedna posebna priča zato što je on pokazao da je vjerodostojan. On je vrijedan svakog poštovanja. Jako sam sretna što je ostao svoj. On je prejaka figura da bi se Plenković usudio njemu poslati politički šamar”, rekla je Kosor.

