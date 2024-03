Preminuo legendarni glumac: Bio je prvi Afroamerikanac koji je osvojio Oscara

Podijeli :

Preminuo je Louis Gossett Jr., prvi Afroamerikanac koji je osvojio Oscara za sporednu mušku ulogu i dobitnik Emmyja za ulogu u TV miniseriji "Poots".

Imao je 87 godina. Gossettov nećak rekao je za Associated Press da je glumac preminuo u četvrtak navečer u Santa Monici u Kaliforniji. Uzrok smrti nije otkriven.

Prvu glumačku ulogu dobio je u produkciji “You Can’t Take It With You” u srednjoj školi u Brooklynu, a zbog ozljede je izbačen iz košarkaškog tima, prenosi Guardian.

Njegov profesor engleskog pozvao ga je da ode na Manhattan kako bi se okušao u “Take a Giant Step”. Bio je odabran i debitirao je na Broadwayu 1953. u dobi od 16 godina.

Gossett je pohađao Sveučilište New York uz stipendiju za košarku i dramu. Ubrzo je glumio i pjevao u TV emisijama koje su vodili David Susskind, Ed Sullivan, Red Buttons, Merv Griffin, Jack Parr i Steve Allen.

Rekao je da osvajanje Oscara nije promijenilo činjenicu da su sve njegove uloge bile sporedne.

Gossett se godinama nakon osvajanja Oscara borio s ovisnošću o alkoholu i kokainu. Otišao je na odvikavanje, gdje mu je dijagnosticiran sindrom toksične plijesni, što je pripisao svom domu u Malibuu.

2010. jr objavio da ima rak prostate, za koji je rekao da je otkriven u ranoj fazi. Godine 2020. hospitaliziran je s covidom.



Iza njega su ostali sinovi Satie, producent-redatelj iz drugog braka i kuharica Sharon.

