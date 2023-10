“Dio uzoraka s asteroida Bennu bit će pospremljen i za ljude koji se još nisu rodili”

Podijeli :

Astronom Ante Radonić bio je gost Tajna svemira.

“Kapsula iz svemira spustila se 24. rujna na poligonu američke države Utah. To je bio cijeli proces da se ona dopremi u Houston. Tek su napravljeni prvi preliminarni rezultati, a pravo istraživanje tek sad počinje. Na asteroidu Bennu ima jako puno spojeva na bazi ugljika, a koji su sve spojevi u pitanju, tek treba istražiti. Potvrđeno je da ima jako puno spojeva što je jako važno. Znastvenike zanima jesu li mnogi elementi važni za nastanak života stizali na zemlju ovim putem. Važno je i saznati koji bi nam asteroidi mogli zaprijetiti. Bennu je jedan od najopasnijih asteroida, no zasad ne prijeti narednih 100 do 200 godina”, rekao je astronom Ante Radonić.

Navodi da je važno saznati kako je teklo formiranje Sunčevog sustava, a ovo istraživanje će trajati godinama.

“Uzorci će biti poslani na nekoliko desetaka institucija a širom svijeta. Jedan će dio uzoraka biti pospremljen i za znastvenike koji se još nisu rodili. Tako je napravljeno i s uzorcima s Mjeseca. Uzorci koji su stigli na zemlju pokazuju da ima minerala koji sliče glini te sadrže vodu. Svugdje u svemiru možete naići na elemente koji postoje na zemlji, ali znamo da je teško zamisliti život bez vode i molekula koje nisu na bazi ugljika. Glavno je pitanje jesu li asteroidi donijeli na zemlju sve one spojeve koji su bili ključni za nastanak života na Zemlji. Zanima nas jesu li kometi i asteroidi donijeli vodu na zemlju”, rekao je.

Također kaže da dijelovi asteroida stalno padaju na zemlju u obliku meteorita, a neki su čak došli s Mjeseca ili Marsa.

“Znastvenike više brine da mi ne napravimo kontaminaciju tih uzoraka iz svemira nego da to da bi oni mogli predstavljati opasnost za nas. Neki od tih uzoraka stari su po 3,4 milijarde godina. Površina Bennua je toliko rahla da je mehanička ruka koja je trebala uzeti uzorke potonula pola metra u asteroid. Mogla je ostati zarobljena kao u živom pijesku, no uspjela je uzeti uzorke i brzo je poletjela. Asteroid Apofis će na petak 13.travnja 2024. godine biti jako blizu Zemlje. U početku je bilo vrlo opasno, no sad znamo točnu putanju”, rekao je.

Također, kaže da nitko dosad nije istraživao istraživao metalne asteroide.

“Svi vjeruju da je asteroid Psiha bio protoplanet ali za vrijeme njegovog formiranja, došplo je do sudara i vanjski omotač je bio raspršen te se smatra da je ostala samo njegova unutrašnja jezgra. Možda ćemo više saznati o metalnom dijelu Zemlje istražujući asteroid Psiha”, kazao je.

Komentirao je i djelomičnu pomrčinu Mjeseca koju ćemo dočekati 28.listopada.

“Do pomrčine Mjeseca može doći kada je Mjesec u fazi uštapa. U subotu 28. listopada u 21.35 mjesec će početi ulaziti u Zemljinu sjenu. Ako nebo bude vedro, moći ćemo pogledati djelomičnu pomrčinu mjeseca. Treba naći dobro mjesto na kojem nema puno svjetlosti, a dalekozor i teleskop će vam pomoći da bolje vidite, no možete to gledati i golim okom”, zaključio je.

