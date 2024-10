Sezona grijanja i opasnost od požara: Na koje uređaje obratiti pozornost?

Podijeli :

Tijekom ljeta mogli smo vidjeti da su i klima uređaji bili uzroci požara češće nego prethodnih godina. Aleksandar Krstić iz Uprave vatrogasno-spasilačkih jedinica SVS-a, za N1 Srbija objašnjava kada najčešće nastaju požari zbog grijača i kako opasnost svesti na najmanju moguću mjeru.

Očistite dimnjake!

Prema Krstićevim riječima, početak sezone grijanja je razdoblje kada su požari u stambenim zgradama najčešći – najčešće su uzrokovani grijačima, neočišćenim dimovodnim kanalima ili neočišćenim pećima.

“Uglavnom znamo kada i kakve intervencije imamo. Početak sezone grijanja obilježavaju problemi s elektroinstalacijama, kvarcnim pećima. A onda micati neočišćene dimnjake… U nastavku sezone grijanja, u studenom, ulazimo u mirnije razdoblje koje u pravilu traje do siječnja. To ne znači da nemamo intervencija, ali imamo ih rjeđe u odnosu na početak sezone grijanja”, kaže za portal N1.

Kaže i da struja češće dovodi do požara nego kruto gorivo, kao i da vatrogasci češće interveniraju u stambenim objektima nego u kućama.

Problem je i kod stanova, kako kaže, ako je riječ o starijim stambenim objektima, da su instalacije dotrajale i da to često zna biti uzrokom požara.

Sugovornik N1 navodi i kako je broj intervencija zbog požara izazvanih grijačima, poput grijalica i klima uređaja, povećan u odnosu na prethodne godine. Ipak, kaže, nije to veliki postotak.

“Klima uređaj je prije 15 godina koštao malo bogatstvo. Danas su pristupačniji pa se lakše mogu kupiti. Ova godina je bila toliko topla da su čak i ljudi koji možda nisu bili u financijskoj situaciji bili primorani na kupnju, jer su temperature tijekom ljeta bile tako visoke, da je bilo jako teško živjeti u tako teškim uvjetima. Jedan od razloga povećanja klimatizacije je upravo to. No, povećanje intervencija nije bilo veliko; iznosilo je do 10 posto”, nastavlja Krstić.

I mobilni uređaji problematični

Krstić ističe da bi uzrok požara mogli biti kablovi od punjača telefona.

“Ono na što često apeliram je da imamo porast požara i zbog česte upotrebe punjača za mobitele, laptope… Građani često znaju upaliti svoje telefone tijekom noći na punjenje. Prava opasnost su baterije mobilnih uređaja u kojima može doći do kratko spoja, što dovodi do požara. Užasno je opasno kad se to dogodi noću jer smo u dubokom snu – umorni smo, radili smo i ne osjećamo žarenje i dim. Zato savjetujem – koristite punjače tijekom dana”, objašnjava.

Najčešći uzrok požara je ljudski faktor – odnosno nestručno gospodarenje, upravljanje i održavanje, kaže sugovornik N1.

Važne pripreme prije sezone grijanja

Sve počinje prije sezone grijanja.

“Početak sezone grijanja treba iskoristiti za pripremu ogrjevnih tijela. Dimovode treba očistiti i ništa zapaljivo ne smije se ostaviti u blizini uređaja koji emitiraju toplinu. Oni koji se griju na struju trebaju pozvati stručnjaka da im provjeri instalacije.

Također, ništa se ne smije ostaviti bez nadzora. Time mogućnost rizika od požara svodimo na minimum“, zaključuje Krstić.

